Esta indumentaria es aceptable o demasiado atrevida para las adolescentes? (imago/Westend61)

La ropa atrevida de verano suscita la duda de si las escuelas suizas necesitan códigos de vestimenta.

A principios de este mes, una escuela secundaria de una localidad al norte de Berna envió al alumnado un correo electrónico aconsejando cómo había que vestir para ir a clase. El correo electrónico con dibujos y fotos de prendas prohibidasEnlace externo (como camisetas escotadas y pantalones cortos) solo lo recibieron las chicas. Y algunas de ellas se han quejado en los medios de comunicación locales por sentirse discriminadas. Especialmente después de saber que el documento original sobre las prendas prohibidas también incluía consejos para que los chicos vistan de manera apropiada.

La directora de la escuela, Barbara Kunz, una semana después de enviar el correo a sus alumnas, declaró al periódico ‘Bernerzeitung’ que “es un tema que surge cada vez que sube la temperatura”. Kunz indicó que había querido concienciar a las chicas sobre el efecto que su imagen puede generar en el resto. “Recordad que vais a la escuela; no, a la discoteca o a la playa”, decía la nota enviada a las alumnas. Para hacer cumplir el nuevo código de vestimenta no amenazó con sanciones.

Libertad personal

“Los vaqueros de talle bajo, las camisetas cortas y el maquillaje intenso son lícitos”, afirma la asociación que coordina al profesorado suizo, LCH, en un informe sobre el código de vestimentaEnlace externo (en alemán). “La ropa forma parte del modo de expresarse como persona y, por lo tanto, está protegida por la libertad personal. También en el caso de niños y adolescentes”.

Muchas jóvenes suizas se maquillan para ir a la escuela.

(AP Photo/Markus Schreiber)

La libertad absoluta, sin embargo, no existe. “Es importante que la ropa no sea provocativa y no ofenda a otros estudiantes o profesores”, ha declarado a swissinfo.ch el director del Sindicato suizo de profesores de habla francesaEnlace externo (SER), Samuel Rohrbach.

¿Qué tolerar?

Ambas asociaciones de profesores creen que los códigos de vestimenta para la escuela podrían ayudar. Sin embargo, el LCH cree que un código de vestimenta vinculante con especificaciones claras no es ni deseable ni necesario. “La información interna sobre la ropa poco recomendable o inadecuada es suficiente”, afirma la asociación de docentes más grande de Suiza.

Las regulaciones escolares deben desarrollarse a través de un acuerdo entre especialistas, juntas escolares y profesorado, dice Rohrbach, sugiriendo que se tenga en cuenta cierto margen de tolerancia. Para facilitar su aplicación, las normas deben quedar claras.

Asimismo, añade que los debates abiertos con los jóvenes pueden desempeñar un papel crucial en este proceso. Un buen punto de partida podría ser, por ejemplo, hablar de una indumentaria adecuada para la enseñanza.

Velo, sí

En las escuelas suizas se permite el uso del velo.

(Keystone)

También ha habido desacuerdos sobre la indumentaria de carácter religioso, como el velo, durante años. En 2015, el Tribunal Federal suizo desestimó la apelación de una escuela de San Galo que quería prohibir el velo. El tribunal dictaminó que los pañuelos en la cabeza no entorpecen las clases. Y en 2017, los políticos del cantón del Valais impidieron votar el uso de tocados en las escuelas.

En la vecina Francia, los estudiantes no pueden utilizar símbolos o ropa que expresen la religión que profesan.

¿Y los uniformes escolares?

Las dos asociaciones de profesores citadas coinciden en que los uniformes escolares no solucionan el problema de que el alumnado vista de manera inapropiada.

“Los efectos positivos son muy dudosos, la ofensa a la libertad personal sería enorme y el costo de los uniformes no está regulado”, afirma el LCH en su informe sobre los códigos de vestimenta. Su homólogo francófono, SER, está de acuerdo en que los uniformes no son una solución práctica.

En 2006, una escuela de Basilea probó el uso de uniforme entre escolares de 14 y 15 años. No tuvo éxito. (Keystone)

> Más sobre proyecto piloto de Basilea: Todos iguales a la escuela"



Traducción del inglés: Lupe Calvo, swissinfo.ch

