Radio Suiza Internacional, retrospectiva 13 de febrero de 2018 - 12:55 El 13 de febrero de 1946 nacía la Radio de las Naciones Unidas. Sesenta y siete años más tarde, la Asamblea General de la ONU proclamaba esa fecha como el ‘Día Mundial de la Radio’, una recomendación hecha por la Conferencia General de la UNESCO a iniciativa de España. La celebración nos invita a hurgar en nuestros archivos y compartir algunos recuerdos de Radio Suiza Internacional (RSI), la institución que dio origen a swissinfo.ch y que nació como lazo de unión entre la diáspora suiza y su país de origen y que devino una emisora insoslayable para propios y ajenos. Radio Suiza Internacional comenzó a transmitir en 1935 y rápidamente se convirtió en una fuente de información fiable y precisa en tiempos de conflictos internacionales. En 2004, en virtud de los altos costos que suponía la transmisión satelital, RSI apagó sus transmisores para entrar de lleno en el mundo de las nuevas tecnologías y convertirse en la plataforma multimedia de swissinfo, como lo explicaba entonces nuestro colega Jaime Ortega: Primero como Servicio de Onda Corta, luego como Radio Suiza Internacional y finalmente como swissinfo.ch, esta institución ha tenido un rol esencial en el contacto de los suizos que se afincaron en otras latitudes pero también en el de los ciudadanos de otras latitudes interesados en el devenir de Suiza. He aquí los testimonios de diversos investigadores, recogidos por nuestra colega Jo, Fahy, acerca de la misión de la que es ahora una plataforma multimedia elaborada en 10 idiomas y que llega al mundo entero a través de internet. Entre las muchas emisiones históricas que a lo largo de sus 70 años Radio Suiza Internacional diseñó para su audiencia, escuchemos este segmento de 1996, de nuestra compañera Belén Couceiro. Se trata del testimonio de voluntarios suizos que se alistaron en las Brigadas Internacionales para luchar contra el fascismo durante la Guerra Civil española. También con base en nuestros archivos, nuestra colega Patricia Islas recogió una entrevista hecha por nuestro compañero, James Jeanneret en 1987 con Gertrude Duby-Blom, periodista y etnógrafa suiza, luchadora antifascista que consagró medio siglo de su vida a documentar la vida de los indígenas lacandones y la depredación de la región selvática del sureste de México. El reportaje tuvo lugar con ocasión del retorno de los restos de ‘Trudy’ a su país natal en 2010.