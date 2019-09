Vecinos de la comuna de Oron (Vaud) se manifiestan en apoyo a la familia mexicana (de espaldas) amenazada por la mafia y a la que las autoridades suizas negaron el asilo. (24heures/odile Meylan)

Una familia mexicana que llegó a Suiza huyendo del crimen organizado deberá retornar a su país ante la negativa de las autoridades migratorias helvéticas de concederles asilo, informa este jueves el diario 24 Heures.

Víctima de diversos actos delictivos desde 2017, incluidas amenazas de muerte, la familia decidió finalmente salir de México este año. Para entonces la situación se había vuelto insostenible y había repercutido seriamente en la salud física y psicológica de uno de sus miembros.

“Un retorno a México comprometería el estado psíquico de la señora, con agravación del estado postraumático (…) podría poner en peligro su integridad física y psíquica”, precisa el parte médico emitido en Suiza y citado por 24 Heures.Enlace externo

Sin embargo, las autoridades migratorias emitieron una respuesta negativa a la solicitud de asilo. Consideran que el Estado mexicano está en condiciones de ofrecerles protección. El Tribunal Federal Administrativo (TAF) confirmó en agosto la decisión de la Secretaría de Estado para las Migraciones (SEM) y la familia debe abandonar territorio suizo en un plazo perentorio.

La pareja mexicana y su hija de cinco años llegaron a Suiza a medidos de este año con la esperanza de iniciar una nueva vida lejos del peligro que los acechaba constantemente. Se instalaron en la casa de familiares residentes en el cantón de Vaud, la madre de familia comenzó su tratamiento psiquiátrico y el padre recibió una oferta de trabajo. Con la inminencia del retorno, anota 24 Heures, “se han venido abajo”.

El inicio de la pesadilla

La pesadilla empezó en 2017 cuando el padre de familia, propietario de una empresa de transportes, sufrió el robo de uno de sus camiones. Mediante mensajes anónimos le exigieron el pago del 30% de sus ingresos para recuperar la unidad y “preservar su seguridad”. En lugar de someterse a la extorsión, el empresario presentó una denuncia ante las autoridades mexicanas.

Lejos de resolverse, la situación se agravó: “Las amenazas se hacían cada vez más frecuentes y más precisas”, explicó a 24 Heures. “Durante meses me guardé todo, pero no pude más cuando me dijeron que irían contra mi esposa y mi hija”.

Para su esposa, empleada en una empresa de organización de eventos, la información fue un duro golpe. “Me aterroricé. Ya no podía trabajar. Tenía miedo de salir. Tenía miedo por mi hija y por mi marido. No podía dormir”. Su salud empezó a declinar.

Aún así, decidieron continuar su vida en México. Sin embargo, el robo de un segundo camión y una intimidante “visita”, les hicieron cambiar de idea: La familia no estaba en casa, pero los vecinos les previnieron que tres hombres armados acudieron a buscarlos a su propio hogar. Ya no hubo lugar a dudas. La familia emprendió el viaje a Suiza en busca de seguridad…

swissinfo.ch/24Heures/mar

