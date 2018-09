Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Ministro suizo de Economía se retira 25 de septiembre de 2018 - 09:37 El ministro suizo de Economía, Johann Schneider-Ammann, dejará el Consejo Federal (Gobierno) antes de fin de año, anunció este martes el presidente de la cámara baja, Dominique de Buman. El ministro, del Partido Liberal Radical (PLR centro/derecha), de 66 años, había declarado hace unos meses que el actual sería su último mandato en el seno del Ejecutivo suizo (integrado por siete ministros). Schneider-Amman es miembro del Gobierno suizo desde el 1 de noviembre de 2010, cuando sucedió a Hans-Rudolf Merz. Sin embargo, en lugar de asumir la cartera de Finanzas que ocupó su copartidario, se hizo cargo del Ministerio de Economía. La titular de este último, Doris Leuthard, tomó entonces las riendas del Ministerio de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones (DETEC). Es probable que la elección para reemplazarlo tenga lugar el próximo 5 de diciembre.