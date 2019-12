El tribunal británico debe decidir en breve si autoriza o no la extradición del australiano a Estados Unidos por cargos de espionaje. En 2010, Wikileaks publicó más de 700 000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos. Estos incluían referencias a violaciones de derechos humanos. Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de prisión en Estados Unidos por violar las leyes contra el espionaje.

Critican actitud de Suiza ante caso Assange 30 de diciembre de 2019 - 10:02 El relator especial de la ONU contra la tortura, el suizo Nils Melzer, criticó a Berna por no apoyar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. “Guardar silencio no es ciertamente un interés a largo plazo para Suiza”, enfatizó Melzer en entrevista con el periódico SonntagsBlick publicada el domingo. Indicó que el Gobierno suizo quería evitar tomar una posición sobre Assange ya que podría arriesgarse a represalias estadounidenses en el sector financiero del país. Con su tradición democrática, humanitaria y de derechos humanos, Suiza “podría ser más clara también frente a los Estados poderosos y exigir el respeto de las normas fundamentales del derecho internacional por la vía diplomática”, subrayó el experto independiente de la ONU y profesor de Derecho Internacional. Destacó igualmente que el Parlamento de la ciudad de Ginebra ha querido ofrecer asilo a Assange. Recientemente, Melzer (quien ha visitado a Assange varias veces) concluyó que se había infligido tortura al fundador de WikiLeaks. También consideró que su supervivencia estaba ahora en peligro. Según Melzer, Assange está bajo vigilancia por video las 24 horas, aislado de “cualquier contacto amistoso y familiar” y mantenido en confinamiento solitario hasta 23 horas al día. Además, no tiene acceso a sus abogados estadounidenses ni al expediente de la fiscalía. 175 años de prisión Assange está recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, desde el pasado mes de abril, condenado a 50 semanas de prisión por violar las condiciones de su libertad bajo fianza. Después de pasar siete años en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido para evitar su extradición a Suecia por cargos de violación, la policía británica lo detuvo en esas instalaciones diplomáticas el 11 de abril. La fiscalía sueca anunció en noviembre que retiraría los cargos de violación por falta de pruebas. El tribunal británico debe decidir en breve si autoriza o no la extradición del australiano a Estados Unidos por cargos de espionaje. En 2010, Wikileaks publicó más de 700 000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos. Estos incluían referencias a violaciones de derechos humanos. Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de prisión en Estados Unidos por violar las leyes contra el espionaje.