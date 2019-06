IAAF disputes Swiss court ruling on Semenya

Semenya: La IAAF cuestiona fallo de tribunal suizo 05 de junio de 2019 - 11:18 La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) anunció su intención de revertir una decisión del Tribunal Federal de Suiza que permite a la atleta sudafricana Caster Semenya correr temporalmente sin tomar medicamentos para la reducción de sus altos niveles de testosterona. En un comunicado emitido el miércoles, la IAAF manifestó su descontento por no haber podido presentar su caso ante el Tribunal Federal de Suiza. Dos días antes, este último levantó las restricciones impuestas a la atleta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Suiza. + Tribunal suizo atribuye primera victoria a Semenya La decisión del Tribunal Federal de Suiza permite a Semenya competir sin medicación reductora de testosterona hasta el 25 de junio. Semenya tiene cromosomas X e Y que producen altos niveles de testosterona. La IAAF, respaldada por el TAS, insiste en que tome medicamentos para reducir sus niveles de testosterona antes de que se le permita competir de nuevo. La IAAF objetó la intervención del tribunal suizo, afirmando que la audiencia fue solicitada y realizada sin su conocimiento, con lo cual la asociación no pudo defender su posición. Subrayó su compromiso con la “plena participación de la mujer” en el atletismo y su respeto a “la dignidad personal de cada individuo”. Añadió que, sin embargo, está “convencida de que hay algunos contextos, incluido el del deporte, en los que la biología tiene que primar sobre la identidad”. En vista de lo anterior, anunció que buscaría una “rápida reversión” de la decisión del Tribunal Federal de Suiza respecto a Semenya. La atleta ganó su última carrera de 800 metros en la Diamond League de Doha el 3 de mayo y podría competir de nuevo en Oslo el 13 de junio.