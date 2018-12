«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Trenes suizos: 46 millones para limpieza 06 de noviembre de 2018 - 14:59 Los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS) invertirán más de 46 millones de francos suizos en sus instalaciones de lavado de trenes. La mayoría de los dispositivos renovados son totalmente automáticos. Utilizan menos productos químicos y reciclan el agua de lavado. El último centro de lavado entró en funcionamiento el martes en Brig, señalo la empresa en un comunicado. Diez millones de francos fueron invertidos en la limpieza de los trenes de largos recorridos de los FFS y de la ‘RegionAlps’. En la nueva nave de lavado de 90 metros de longitud en Brig, es posible tratar composiciones de uno o dos pisos con una longitud máxima de 300 metros. Completamente automática, esta instalación permitirá el lavado de aproximadamente 3 600 trenes al año. Gracias a una nueva tecnología de lavado, los trenes estarán más limpios, anotan los FFS. Además, una tercera parte del agua utilizada puede ser reutilizada. Cada año, eso representa 12,5 millones de litros de agua, la capacidad de cinco piscinas olímpicas.