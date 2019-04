Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Los productos 'bio' en las preferencias suizas 03 de abril de 2019 - 16:57 Los alimentos orgánicos mantienen su atractivo sobre los consumidores suizos, que en 2018 gastaron 360 francos por persona en este tipo de productos, frente a los 320 del año anterior. Aproximadamente el 56% de los consumidores compran productos alimenticios orgánicos varias veces a la semana o más. Las ventas totales de alimentos ecológicos superaron por primera vez los 3 000 millones de francos suizos, según anunció este miércoles la principal etiqueta de certificación ecológica Bio Suisse. Eso supone un aumento del 13,3% con respecto a 2017, cuando el volumen de negocios del sector era de 2 700 millones de francos. Al igual que el año anterior, las tres cuartas partes de las compras se realizaron en las grandes cadenas de supermercados suizas Migros y Coop. La región francófona de Suiza se mantuvo como el mayor contribuyente al crecimiento del sector.