Cosa fare per sposarsi in Svizzera? E quando il matrimonio fallisce? swissinfo.ch/psi 14 maggio 2020 - 08:14 Il matrimonio, la separazione o il divorzio sono spesso più complicati per gli stranieri, o le donne svizzere con partner stranieri, che per le coppie svizzere. Una guida per le donne, realizzata da un’organizzazione di consulenza bernese, fornisce risposte alle domande più comuni. La signora Y è sposata con uno spagnolo che ha un permesso di soggiorno in Svizzera. Vuole venire, con sua figlia, a vivere con il marito. Può farlo solo se sono soddisfatte determinate condizioni. Nella nuova guida del centro di consulenza giuridica INFRA – che propone anche esempi concreti – si possono trovare utili spiegazioni, soprattutto per le donne, su importanti questioni relative allo stato civile. Ecco una selezione*. Quali condizioni deve soddisfare per sposarsi in Svizzera? Deve avere almeno 18 anni. Non dove essere già sposata e non dove essere parente stretta del futuro marito. Se non è cittadina svizzera, ha bisogno di un permesso di soggiorno valido fino al matrimonio. Cos'è un matrimonio fittizio? Un matrimonio fittizio è un matrimonio in cui la coppia che desidera sposarsi non vive insieme, ma vuole aggirare le norme sull'ammissione e il diritto di soggiorno degli stranieri. Se si sospetta un matrimonio di convenienza, l'ufficio dello stato civile può rifiutare di celebrare il matrimonio. Anche un matrimonio già contratto può essere dichiarato non valido o il permesso di soggiorno può essere revocato. Suo marito, che ha sposato all'estero, può venire a vivere con lei in Svizzera? Se ha un permesso di soggiorno in Svizzera, ciò è possibile. Non sussiste però alcun diritto. La decisione spetta alle autorità. È autorizzata a far venire a vivere in Svizzera suo figlio, se è nato prima del matrimonio? Sì, se il bambino è minorenne e le scadenze per la sua immigrazione sono rispettate. È necessario presentare una domanda di ricongiungimento familiare. Cos'è una separazione? Con una separazione rinuncia a vivere in una casa comune con suo marito. Se lei e suo marito siete d'accordo sulle conseguenze della separazione, potete stipulare un accordo di separazione senza far ricorso ad un tribunale. Se è necessario regolare le conseguenze della separazione, si può avviare una procedura a tutela dell’unione coniugale in tribunale. In particolare, il tribunale regola l'assegnazione dell'appartamento, la custodia dei bambini e il pagamento dei contributi di mantenimento. La separazione della proprietà comune e della comproprietà avrà luogo solo in caso di un eventuale divorzio. Quanto tempo deve aver vissuto in Svizzera come straniera per poter rimanere qui dopo la separazione? Questo dipende da vari fattori, come ad esempio:se lei e suo marito siete cittadini dell'UE o di paesi terzi,per quale motivo ha ricevuto un permesso di soggiorno,se siete ben integrati. Dopo la separazione può rimanere in Svizzera con i figli? In qualità di cittadina di paesi terzi, rischia di perdere il suo permesso di soggiorno, se non è sufficientemente integrata o se il suo soggiorno dura meno di tre anni. Sono possibili eccezioni. Lei o il padre avete il permesso di trasferirvi all'estero con i figli comuni? Se lei e il padre del bambino avete un'autorità parentale congiunta, è necessario il consenso di entrambi i genitori. In caso di disaccordo, il tribunale deciderà. Se il padre trasferisce il luogo di residenza del bambino all'estero, contro la sua volontà e senza il consenso dell’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) o del tribunale, ciò può costituire un rapimento di minore. In tal caso, deve contattare immediatamente la polizia. Come può impedire al padre di portare figli all'estero senza il suo consenso? Può chiedere al tribunale o all’AMPA il divieto per i figli di lasciare la Svizzera o depositare (o far depositare) i loro passaporti in un luogo sicuro. Cos'è il divorzio? Con il divorzio si scioglie il matrimonio. Ci sono due modi per ottenere il divorzio. Se lei e suo marito acconsentite al divorzio, potete chiedere congiuntamente lo scioglimento al tribunale. Se lei o il marito si oppone allo scioglimento del matrimonio, c'è un periodo di attesa di due anni dalla data della separazione. Dopo questo periodo, è possibile chiedere il divorzio in tribunale e il matrimonio può essere sciolto senza il consenso di entrambe le parti. In casi estremi, il divorzio è possibile prima della fine del biennio. *Si tratta di una selezione di alcune domande essenziali. Le risposte non sono complete e sono abbreviate. Vi sono inoltre numerose eccezioni. (Fonte: Infrabern) (swissinfo.ch/psi)