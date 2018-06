Il 'quarto cantone più grande della Svizzera', ovvero quello i cui abitanti vivono dispersi in tutto il mondo, svolge spesso un ruolo speciale nelle esposizioni nazionali. Per questo motivo vorremmo lanciare il dibattito con voi il più presto possibile.

In Svizzera stanno lentamente prendendo forma le idee per una nuova esposizione nazionale. La domanda che si pone è sempre la stessa: quale ruolo svolgerà la parte di Svizzera che vive altrove nel mondo? Discutetene con noi!

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Quale esposizione desiderate, cari svizzeri all'estero? Philipp Meier 12 giugno 2018 - 13:35 In Svizzera stanno lentamente prendendo forma le idee per una nuova esposizione nazionale. La domanda che si pone è sempre la stessa: quale ruolo svolgerà la parte di Svizzera che vive altrove nel mondo? Discutetene con noi! Attualmente, sono tre i piani su cui si sta discutendo in vista della prossima esposizione nazionale: Svizra27 Diverse associazioni economiche vorrebbero lanciare nel 2027 varie esposizioni nel nord-ovest della Svizzera sul tema del mondo del lavoro. Nexpo Le dieci città più grandi del Paese propongono un'esposizione decentralizzata sul tema 'Vivere insieme nella Svizzera del XXI secolo'. Data prevista: tra 10 o 15 anni. X-27 Personalità del mondo della comunicazione, dell'architettura e della cultura vorrebbero lanciare un laboratorio dinamico del futuro, che dovrebbe concretizzarsi sull'aerodromo di Dübendorf. Anno previsto: 2027. Il 'quarto cantone più grande della Svizzera', ovvero quello i cui abitanti vivono dispersi in tutto il mondo, svolge spesso un ruolo speciale nelle esposizioni nazionali. Per questo motivo vorremmo lanciare il dibattito con voi il più presto possibile. Quale esposizione desiderate, cari svizzeri all'estero? Condividete le vostre idee, i vostri desideri e le vostre visioni scrivendo un commento oppure inviando un'e-mail a philipp.meier@swissinfo.ch. Che cos'è un'esposizione nazionale? È una manifestazione periodica durante la quale la Svizzera presenta l'immagine che ha di sé stessa. Organizzata ogni 20 o 30 anni, l'esposizione nazionale riunisce e presenta le realizzazioni e le proiezioni del momento nei settori dell'arte, della cultura e dell'economia. La prima si è tenuta nel 1883 a Zurigo, l'ultima (Expo02) nel 2002 nella regione dei Tre Laghi (Neuchâtel, Bienne, Yverdon e Morat).