La cinese Pi-Yu Chuang ha ideato un corsetto in grado di allargarsi fino alla coscia e di conferire maggiore comodità e facilità all'utilizzatore.

Steven Tu, di Hong Kong, ha concepito un apparecchio fotografico che consente di scattare delle immagini in 3dD di un feto nel ventre della madre.

Lo skipper franco-svizzero Yvan Bourgnon presenta il modellino di un quadrimarano concepito per recuperare la plastica negli oceani.

galleria foto sul salone delle invenzioni di ginevra

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 aprile 2018 16.00 14 aprile 2018 - 16:00

La 46esima edizione del Salone internazionale delle invenzioni si è tenuta in questi giorni a Ginevra. Inventori di tutto il mondo possono presentare il frutto del loro lavoro e, soprattutto, sperare di trovare il modo di commercializzare le loro idee.

L'evento si svolge come ogni anno al Palexpo di Ginevra, un edificio situato accanto all'aeroporto internazionale che periodicamente ospita grandi manifestazioni quali il Salone dell'auto, del libro, concerti e spettacoli.

Anche il Salone delle invenzioniLink esterno (11-15 aprile) è un grande appuntamento e nel suo genere è il più importante del mondo. In occasione dell'edizione 2018, i visitatori possono scoprire le idee di 700 inventori provenienti da 45 Paesi per un totale di circa mille invenzioni presentate per la prima volta.

Il Salone offre una visibilità straordinaria. L'anno scorso è stato frequentato da oltre 30'000 visitatori (di cui circa il 40% di addetti ai lavori) e 650 giornalisti. Per gli inventori rappresenta anche un'occasione per allacciare contatti e fare affari. Un sondaggio presso gli espositori realizzato nel 2017 aveva evidenziato che oltre il 45% delle novità presentate a Ginevra aveva ottenuto un contratto di licenza.

Neuer Inhalt Horizontal Line