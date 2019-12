La piazza dell’abbazia è attualmente in fase di rinnovamento. In seguito ad una vertenza sulla pavimentazione, le autorità cantonali hanno dovuto intervenire, imponendo una battuta d'arresto ai lavori. Solo grazie ad un rivestimento transitorio il mercato di Natale può avere luogo quest'anno.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il mercatino di Natale davanti al monastero di Einsiedeln Ester Unterfinger 23 dicembre 2019 - 11:00 Situato ai piedi del monastero, il mercatino di Natale di Einsiedeln, nella Svizzera centrale, è uno dei più belli del paese. Ogni anno viene visitato da 70’000 persone. Una fitta nebbia bianca ricopre le strade del villaggio storico del canton Svitto. Le sagome del monastero e le circa 150 bancarelle del mercato disseminate lungo la strada principale sono solo vagamente visibili. La musica natalizia risuona da innumerevoli jukebox e si sente nell’aria un profumo di dolci e vin brulé. Al centro del villaggio vi è la piazza del monastero in cui spicca un grande albero di Natale tra l'illuminazione festosa. Solo il rumore dei martelli pneumatici disturba il romanticismo di questo luogo. La piazza dell’abbazia è attualmente in fase di rinnovamento. In seguito ad una vertenza sulla pavimentazione, le autorità cantonali hanno dovuto intervenire, imponendo una battuta d'arresto ai lavori. Solo grazie ad un rivestimento transitorio il mercato di Natale può avere luogo quest'anno. Più importante luogo di pellegrinaggio della Svizzera Lo scenario di fronte al monastero di Einsiedeln è impressionante. Con i suoi 1000 anni di storia, è il più importante luogo di pellegrinaggio della Svizzera. Il monastero di Einsiedeln è anche un'importante tappa del Cammino di Santiago, una rete di itinerari di pellegrinaggio in tutta Europa e meta di diverse centinaia di migliaia di pellegrini all'anno.