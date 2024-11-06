“أدنوك” الإماراتية توقع اتفاقية توريد غاز لـ15 عاما مع “سيفي” الألمانية

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة “أدنوك” النفطية الإماراتية الأربعاء، عن موافقتها على توريد الغاز الطبيعي المسال لشركة “سيفي” الألمانية لمدة 15 عاما.

وقالت الشركة الحكومية العملاقة في بيان إنها ستزود شركة “سيفي” للتجارة والتسويق “سنغافورة – بي تي أي ليمتد”، إحدى الشركات التابعة لـ”سيفي” الألمانية بـ”مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال” بموجب الاتفاق، من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في “أدنوك” فاطمة النعيمي “سعداء بالمساهمة في دعم أمن الطاقة في ألمانيا من خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي تم إبرامها مع شركة +سيفي+ لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون، خاصة وأن الغاز الطبيعي يشكل أكثر من ربع إمدادات الطاقة في ألمانيا”.

ولفتت الشركة الإماراتية إلى أن مصدر الغاز الطبيعي المسال سيكون في المقام الأول من مشروع الرويس، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في العام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.

وأوضحت أنه تم حتى الآن “الالتزام ببيع أكثر من 7 ملايين طن متري سنويا من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال لعملاء دوليين بموجب اتفاقيات طويلة الأمد”.

وأعلنت ألمانيا العام الماضي أنها ستؤمم شركة تابعة سابقة لشركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم” تحت اسم “تأمين الطاقة لأوروبا”، بسبب الأهمية النظامية للشركة لإمدادات الطاقة في البلاد.

وفي أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في العام 2022 وقرار موسكو خفض إمدادات الطاقة إلى أوروبا، وضعت برلين شركة “تأمين الطاقة لأوروبا” تحت سيطرتها الفعلية في نيسان/أبريل. لكن ملكية الشركة ظلت غير واضحة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سيفي” إغبرت لايج “تدعم هذه الشراكة مع أدنوك جهودنا لتنويع مصادر الطاقة بشكل مسؤول، وتساهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا وأوروبا”.

بور/نور