“أوكسفام” مستبقة منتدى دافوس: الثروة القياسية لأصحاب المليارات تقوّض الحرية السياسية

afp_tickers

5دقائق

بلغت ثروات أصحاب المليارات مستوى قياسيا عام 2025، ما “يقوّض الحرية السياسية” ويعمّق اللامساواة، على ما لاحظت الاثنين منظمة “أوكسفام” التي اعتبرت قبيل انطلاق الاجتماع السنوي للأثرياء وذوي النفوذ في دافوس أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ساهمت في هذا الوضع.

ويُتوقع أن يشارك ترامب الأربعاء في الاجتماع الذي ينظّمه هذا الأسبوع المنتدى الاقتصادي العالمي في المدينة الواقعة بجبال الألب السويسرية.

وأفادت “أوكسفام” في تقريرها السنوي عن اللامساواة بأن “أغنى 12 مليارديرا يمتلكون ثروة تفوق ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم”، أي نحو أربعة مليارات شخص.

وارتفع عدد أصحاب المليارات العام المنصرم للمرة الأولى إلى أكثر من ثلاثة آلاف، بلغت ثرواتهم المتراكمة 18300 تريليون دولار، وفق حسابات المنظمة. وقد ارتفعت قيمة ممتلكاتهم بنسبة 16,2 في المئة، أي بنسبة وصلت إلى ثلاثة أضعاف وتيرة السنوات الخمس السابقة، في وقت تتباطأ وتيرة خفض الفقر منذ جائحة كوفيد.

ورأت “أوكسفام” أن تراكم الثروات هذا يتيح للفائقي الثراء التمتع بنفوذ في المؤسسات وشراء وسائل إعلام، ما “يقوّض الحرية السياسية ويضعف حقوق الغالبية”.

واعتبرت المنظمة أنّ لدى الفائقي الثراء “حظوظا أكبر بأربعة آلاف مرة لتولي منصب سياسي” مما للمواطنين العاديين، مشيرة مثلا إلى أن حكومة ترامب في الولايات المتحدة تضم عددا من أصحاب المليارات.

– “من دون أية مشروعية ديموقراطية” –

وظهرت صورة ترامب على لافتات عدة حملها المشاركون في تظاهرة نظمتها الأحد في دافوس منظمة “الشبيبة الاشتراكية السويسرية” تحت شعار “لا للمنتدى الاقتصادي العالمي – أوقفوا ترامب”. وعلى شرفة أحد المنازل مثلا، عُلّقت لافتة كُتِب وصفت ترامب بأنه “نازي”.

ووضع بعض المتظاهرين أقنعة تمثّل وجوه رئيس شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية ومالك منصة “اكس” إيلون ماسك، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ونائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، وهم يحملون أوراق يورو نقدية.

وقالت نائبة رئيس “الشبيبة الاشتراكية السويسرية” ناتالي روس لوكالة فرانس برس “المنتدى الاقتصادي العالمي هو المكان الذي يجتمع فيه أقوى وأغنى الأشخاص في العالم لمناقشة مستقبلنا، واتخاذ قرارات بشأنه، في ما يتعلق مثلا بالاقتصاد أو المناخ، وهو أمر يؤثر على الجميع، ويفعلون ذلك من دون أية مشروعية ديموقراطية”.

وأضافت “نعتقد أن استضافة فاشيين مثل دونالد ترامب أمر غير مقبول (…)، لأن ذلك يُسهم في إضفاء المشروعية على أفعالهم”.

وكان مئات المتظاهرين توجهوا السبت مشيا إلى دافوس من بلدة أخرى في المنطقة. ولم تسمح السلطات إلا لقسم من المشاركين بالانضمام إلى تجمع الأحد، بعد أن عطّلوا حركة المرور باتجاه منتجع التزلج لنحو ساعة ونصف ساعة خلال النهار، بحسب ما لاحظت صحافية في وكالة فرانس برس.

– حلقة مفرغة –

ورأى المدير العام لـ”أوكسفام” أميتاب بيهار في التقرير أن “اللامساواة الاقتصادية والسياسية يمكن أن تسرّع تآكل حقوق الناس وأمنهم بسرعة مخيفة”، مشيرا إلى أن ثمة “حلقة مفرغة”.

وتعتزم الإدارة الأميركية مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر الإعلان عن تخفيضات ضريبية ضخمة للشركات والأُسر، فيما حصلت الشركات العالمية الأميركية على إعفاء من الحد الأدنى لمعدل الضريبة البالغ 15 في المئة الملحوظ في اتفاق دولي.

وأكدت “أوكسفام” أن “الإجراءات المتخذة في عهد ترامب (…) أفادت الأكثر ثراء في مختلف أنحاء العالم”، داعية إلى الحد من نفوذ الفائقي الثراء عبر “فرض ضرائب فعلية” عليهم ومنعهم من تمويل الحملات السياسية.

أما الأمينة العامة للاتحاد النقابي الدولي “يوني غلوبل يونيون” كريستي هوفمان فانتقدت سياسات إدارة ترامب الجمركية “غير العقلانية”، داعية أيضا في حديث لوكالة فرانس برس إلى نظام ضريبي يحقق إعادة توزيع أكبر، وإلى “توفير برامج اجتماعية وخدمات عامة أفضل”.

لكنها شددت كذلك على ضرورة “تعزيز بنية سوق العمل بهدف إتاحة مشاركة العمال في صنع القرار”.

مبا/ب ح/جك