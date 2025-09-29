“الإمارات للدراجات” يتوّج بلقب بطولة العالم لسباق الطريق

تُوّج فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية بطلا لسباق الطريق في بطولة العالم للدراجات 2025، التي أقيمت في كيغالي عاصمة رواندا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وقاد النجم السلوفيني تادي بوجاتشار الفريق الأحد إلى انتصار تاريخي، ليحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

وأوردت “وام” أن بوجاتشار سجّل زمنا قدره 6:21:20 ساعة متقدما بفارق 1:28 دقيقة عن البلجيكي ريمكو إيفينيبول، وبأكثر من 2:16 دقيقة عن الإيرلندي بن هيلي، ليحرز لقبه العالمي الثاني تواليا.

