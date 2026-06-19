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“الإمارات للدراجات” يحافظ على صدارة طواف سويسرا

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 حافظ السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق “الإمارات- إكس آر جي” للدراجات الهوائية على صدارة الترتيب العام لطواف سويسرا بعد حلوله في المركز الثامن خلال المرحلة الثانية من السباق، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وواصل بوجاتشار ارتداء القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام، بعدما أنهى المرحلة بفارق 4 ثوانٍ عن الفائز الفرنسي رومان غريغوار من فريق “جروباما-إف دي جي يونايتد”، الذي سجل زمناً قدره 3 ساعات و26 دقيقة و25 ثانية.

وقال بوجاتشار عقب نهاية المرحلة، في تصريحات نقلتها “وام”، إن “السباق اتسم بالقوة والسرعة منذ بدايته”، مشيداً بالأداء الذي قدمه زملاؤه في الفريق، مؤكداً أن المجموعة المتقدمة كانت قوية للغاية وتمكنت من الحفاظ على أفضلية مريحة حتى خط النهاية.

هت/دص

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية