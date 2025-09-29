The Swiss voice in the world since 1935
“تشات جي بي تي” أمام القضاء الألماني بتهمة انتهاك حق الملكية لأعمال موسيقية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

نظرت محكمة ألمانية الاثنين في شكوى مقدمة ضد مجموعة “أوبن إيه آي” OpenAI الأميركية المتهمة بإعادة إنتاج كلمات أغان محمية بحقوق الملكية الفكرية من دون ترخيص.

وفي هذه القضية، تتواجه “أوبن إيه آي” مُبتكرة روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” مع جمعية الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية الموسيقية الألمانية (GEMA) التي تُمثل حوالى 100 ألف مُلحّن وناشر موسيقى في ألمانيا.

وتتهم الأخيرة “أوبن إيه آي” باستخدام كلمات الأغاني لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ثم إعادة تشغيلها للمستخدمين من دون ترخيص أو تعويض للمؤلفين.

وأعلنت محكمة ميونيخ الإقليمية في بيان الاثنين أن استخدام ChatGPT للأغاني التسع محل النزاع “أمرٌ لا جدال فيه”، لأن الأداة أعادت إنتاج كلماتها بدقة بناء على استفسارات بسيطة من المستخدمين.

وستُصدر المحكمة حكمها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضافت المحكمة في بيانها أن هذا يُمثل، بالنسبة إلى الشركة المُدّعية، “إعادة إنتاج غير قانونية” بالمعنى المقصود في قانون الملكية الفكرية، وهو أمر تفاقم بسبب توزيع النصوص على المستخدمين.

وفقا للمحكمة، ترفض شركة “أوبن إيه آي” هذه الاتهامات مُستندة إلى أن نماذجها لا تُخزّن بيانات فردية، بل “تعكس ما تعلّمته بناء على مجموعة بيانات التدريب الكاملة”.

كما تُحمّل الشركة مستخدمي “أوبن إيه آي” المسؤولية.

وتسعى الشكوى المُقدّمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إلى الشفافية وتطلب تعويضات.

وبحسب جمعية الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية الموسيقية الألمانية، يدعم العديد من الملحنين والموسيقيين الألمان المعروفين، بمن فيهم راينهارد ميز ورولف زوكوفسكي وإنغا هومبي، الدعوى قائلين إن “تشات جي بي تي” نسخت أعمالهم من دون أي بدل.

وحذر رئيس مجلس الإشراف في الجهة المُدّعية رالف ويغان العام الماضي من أن “هذا الأمر يتعلق بمعيشة المبدعين”، مُضيفا أنه ينبغي عدم استخدام الأعمال البشرية كمواد خام مجانية لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة.

تُعتبر “أوبن إيه آي”، مع حوالى 700 مليون مستخدم أسبوعيا لبرنامجها “تشات جي بي تي”، من رواد الذكاء الاصطناعي عالميا.

يُندد العاملون في هذه القطاعات باستمرار بهيمنة هذه الشركات العملاقة على الإبداع الموسيقي والأدبي، ويطالبون بتشديد الرقابة لا سيما عبر القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي (AI Act)، لضمان شفافية البيانات المستخدمة وتحصيل إيراداتهم.

ووفقا لدراسة نُشرت في 9 أيلول/سبتمبر في مجلة بيلبورد الموسيقية، وهي منظمة دولية لناشري الموسيقى، فإن شركات التكنولوجيا العملاقة استحوذت على “كل موسيقى العالم” من دون احترام حقوق الملكية الفكرية.

بور-ليب/جك/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

