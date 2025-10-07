“تشات جي بي تي” بات متصلا بتطبيقات أخرى للاستخدام اليومي

كشفت “أوبن إيه آي” عن تزويد “تشات جي بي تي” بميزات جديدة تجعل نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد الذي يستخدمه 800 مليون شخص أسبوعيا قادرا على التفاعل مع تطبيقات الحياة اليومية الأخرى.

في افتتاح “يوم المطورين”، قدمت “أوبن إيه آي” ميزة جديدة تحمل اسم “أبس اس دي كاي” Apps SDK، تتيح لـ”تشات جي بي تي” التفاعل مع تطبيقات الموسيقى والبحث عن عقارات وحجوزات في الفنادق أو رحلات جوية وإنشاء ملصقات وغيرها من الخدمات.

مع ذلك، لا تزال هذه الميزة غير متوفرة في أوروبا.

شهد الشركاء الأوائل بينهم “بوكينغ.كوم” و”كانفا” و”كورسيرا” و”فيغما” و”إكسبيديا” و”سبوتيفاي” و”زيلو”، ارتفاعا في أسعار أسهمهم الاثنين.

ومن المتوقع انضمام شركاء آخرين بينهم “أوبر” و”آل ترايلز”، في وقت لاحق من هذا العام.

وبات “تشات جي بي تي” يتيح أيضا للمستخدمين وضع إعداداتهم المفضلة على التطبيق عبر تحديد مهارات حاسوبية أساسية، بما يكوّن لديهم نموذجا شبه مستقل قادرا على أداء مهام معقدة بمفرده تشمل تحليل البيانات واستنتاج عمليات بحث إضافية وبناء البرنامج لاستخدامها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” سام ألتمان أمام حشد من المطورين في سان فرانسيسكو “هذا أفضل وقت في التاريخ للبناء؛ بات الانتقال من الفكرة إلى المنتج أسرع من أي وقت مضى”.

بدأ ألتمان كلمته بالإعلان عن تجاوز “تشات جي بي تي” عتبة 800 مليون مستخدم أسبوعيا. ووفق “أوبن إيه آي”، فإن خمسة ملايين شركة ومؤسسة باتت مشتركة في الخدمة المدفوعة.

وتؤكد الشركة أن تكاليف الاستعلامات عبر “تشات جي بي تي” انخفضت بنسبة 42% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية، وبنسبة 95% للنماذج المتطورة.

هذا العرض التقديمي الذي شاهده أكثر من 30 ألف شخص مباشرةً، استهل يوما من العروض التوضيحية والمحاضرات لجمهور من المطورين، معظمهم من الرجال، تجمعوا في موقع كان يضم مقرا عسكريا سابقا على شواطئ خليج سان فرانسيسكو المشمس.

