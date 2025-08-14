“تيسلا” تبحث عن سائق لاختبار سيارات أجرة ذاتية القيادة في نيويورك

تبحث شركة “تيسلا” عن سائق لاختبار تقنية مساعدة للقيادة في نيويورك، بهدف نشر سيارات أجرة ذاتية القيادة في المدينة الأميركية مستقبلا، على ما أفاد إعلان وظيفة اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء.

وينص الإعلان على أن وظيفة “سائق مركبة ذاتية القيادة” تتضمن قيادة “مركبة هندسية” لفترات طويلة بهدف جمع بيانات مرئية وصوتية لأغراض الاختبار والتدريب.

لا تزال “تيسلا” والشركات المنافسة لها بعيدة كل البعد عن إطلاق خدمة سيارات أجرة آلية في نيويورك.

وحاليا، لا يسمح قانون ولاية نيويورك باستخدام المركبات الذاتية القيادة إلا لإجراء اختبارات.

في حزيران/يونيو، قدّمت شركة “وايمو” الرائدة في هذا المجال، طلبا للحصول على تصريح لبدء اختبار سياراتها الذاتية القيادة في نيويورك، مع وجود موظف خلف عجلة القيادة (وإن لم يكن يقودها فعليا).

تمتلك الشركة التابعة لمجموعة “ألفابت “(غوغل) أسطولا يضم 1500 مركبة، وتُقدم أكثر من 250 ألف رحلة مدفوعة أسبوعيا في الولايات المتحدة، لا سيما في سان فرانسيسكو وفينيكس. وتخطط لإطلاق خدماتها في أتلانتا هذا الصيف، تليها ميامي وواشنطن في العام 2026.

يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، باستمرار أنّ شركته رائدة في مجال النشر السريع للمركبات الذاتية القيادة، بفضل الذكاء الاصطناعي والبيانات التي يجمعها أسطولها الذي يعمل أصلا.

في حزيران/يونيو، أطلقت الشركة خدمة محدودة لسيارات الأجرة الآلية في أوستن في تكساس، بعد تأخيرات كثيرة.

خلال مؤتمر هاتفي في تموز/يوليو، قال ماسك إن تيسلا تعتقد أنها قادرة على تقديم خدمات النقل الذاتي “لنصف سكان الولايات المتحدة ربما بحلول نهاية العام”، وهو هدف يُعدّ طموحا جدا وغير واقعي في هذه المرحلة.

وأوضح الملياردير أن طرح المنتج الجديد يعتمد أيضا على الموافقة من الجهات التنظيمية، مضيفا أن شركته تتحرك “بحذر شديد” بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة.

