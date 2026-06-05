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“عقارات الشارقة” تسجل 3,1 مليار درهم خلال أيار/مايو

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سجّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات عقارية بلغت 3,1 مليار درهم (844,1 مليون دولار) خلال أيار/مايو 2026 عبر 7119 معاملة، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ الشارقة واصلت بذلك “ً ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية واعدة على مستوى المنطقة”.

وأوضحت أنّ المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع بلغت نحو 9,5 مليون قدم مربع، مدعوما ببيئة استثمارية جاذبة وبنية تشريعية وتنظيمية متطورة إلى جانب استمرار تنفيذ المشاريع التنموية والتوسع العمراني الذي يعزز من جاذبية الإمارة للمستثمرين والمطورين العقاريين.

وساهم تنوع الفرص الاستثمارية وتوافر الخيارات العقارية في الإمارة على وتيرة النشاط العقاري بمختلف مناطقها، بحسب المصدر نفسه.

هت/ح س

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