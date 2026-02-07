آلاف المعارضين الإيرانيين يتظاهرون في برلين

afp_tickers

2دقائق

تظاهَر الآلاف من المعارضين الإيرانيين وأنصارهم في برلين السبت رفضا لـ”الديكتاتورية” في الجمهورية الإسلامية، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، بعد أسابيع من قمع سلطات طهران للاحتجاجات، أسفر عن مقتل الآلاف.

وأفادت الشرطة الألمانية بأن نحو ثمانية آلاف شخص تظاهروا أمام بوابة براندنبورغ في وسط العاصمة، استجابةً لدعوة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” المرتبط بمنظمة مجاهدي خلق المعارضة في المنفى التي تصنّفها طهران “إرهابية”.

وهدفت التظاهرة إلى المطالبة بـ”حقوق الشعب الإيراني”، ورفض “كل أشكال الديكتاتورية، سواء أكانت من رجال الدين أو من الشاه”. ورفع المشاركون أعلام إيران في العهد الملكي، والتي تحمل في وسطها شعار الأسد والشمس.

واعتمر كثر من المشاركين في التحرّك قبعات كُتب عليها “إيران حرة”، ووضعوا أوشحة وزّعها المنظمون مجانا.

ودعت الأمينة العامة للمنظمة مريم رجوي في كلمة ألقتها عبر الشاشة “قادة العالم إلى استجابة نداء الشعب الإيراني للحرية”.

ولا تنظر فصائل المعارضة الأخرى بارتياح إلى مجاهدي خلق، فيما ينتقد بعض الإيرانيين المنظمة لدعمها صدام حسين خلال الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980 و1988.

وطالبت سمين ثابت (40 عاما) التي تعيش في ألمانيا منذ كان عمرها سنة واحدة وتعمل بفندق في هايدلبرغ (جنوب غرب) بإجراء انتخابات حرة في إيران، قائلةً لفرانس برس “لم نعد نريد دكتاتورية أو ملكية”.

أما الطبيب النفسي إيرج عابديني (61 عاما) الذي ترك إيران قبل 40 عاما وجاء بالحافلة من مدينة غوتنبرغ السويدية، فقال إنه يشارك في التظاهرة “لدعم الشعب الإيراني” بعد “فقدانه اثنين من أبناء أخيه خلال احتجاجات كانون الثاني/يناير” في أصفهان (وسط إيران).

سلب/ب ح/كام