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آلاف المغاربة ينظمون مسيرة في الرباط رفضا لسياسة التجويع في غزة

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الرباط (رويترز) – نظم آلاف المغاربة مسيرة يوم الأحد في العاصمة الرباط احتجاجا على ما أسموه سياسة التجويع في غزة وطالبوا بإدخال المساعدات للقطاع وأحرقوا العلم الإسرائيلي.

وجاب الآلاف من مختلف المدن المغربية وسط العاصمة الرباط حاملين الأعلام الفلسطينية والمغربية ومنددين “بالصمت العربي” لما يحدث في غزة ورددوا شعارات مثل “الشعب يريد إسقاط التطبيع” و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”.

وقال عبدالحفيظ السريتي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين “الرسالة اليوم حارقة للأنظمة العربية والإسلامية.. عليهم أن يتحركوا.. عار عليهم أن يموت الفلسطينيون الأطفال والنساء بالجوع”.

وأضاف “أن يموتوا بالقصف هذا إجرام وعدوان صهيوني، ولكن أن يموتوا بالجوع فهذا عار كبير على أمتنا”.

ومن جهته قال أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع “هذه المسيرة رسالة يبعث بها الشعب المغربي بكل فئاته وأعماره وخلفياته السياسية.. (وتتمثل في) إدانة هذه المذبحة المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 67 فلسطينيا على الأقل خلال انتظارهم شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة في شمال غزة يوم الأحد.

وذكرت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء يوم‭ ‬الأحد أن وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي “نفذت أمس السبت بمخيم البريج شرق غزة المرحلة الثالثة من حملة الإغاثة الإنسانية المغربية الموجهة للعائلات النازحة الأكثر احتياجا في القطاع”.

وأضافت “الفرق الميدانية وصلت إلى المخيم رغم الظروف الأمنية الصعبة، لتوصيل المساعدات يدا بيد إلى 500 عائلة مستفيدة، لتجنيب أفرادها مخاطر التنقل إلى المخازن ونقاط التوزيع”.

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