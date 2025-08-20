أربعة حرائق مستعرة في البرتغال وارتفاع الوفيات إلى ثلاث

afp_tickers

2دقائق

يواصل عناصر الإطفاء الأربعاء مكافحة أربعة حرائق كبيرة أشدها تعقيدًا في شمال البرتغال ووسطها، مع تسجيل مقتل رجل في حادث أثناء إطفاء النيران في الشمال ليرتفع عدد قتلى هذه الحرائق إلى ثلاثة منذ نهاية تموز/يوليو.

نشر أكثر من 2600 عنصر إطفاء، تؤازرهم حوالى عشرين طائرة ومروحية للمشاركة في عمليات إخماد النيران. ونُشر أكثر من 1600 منهم في وسط البلاد، للتعامل مع حريق أرغانيل، المستعر منذ أسبوع.

وقال قائد الهيئة الوطنية للحماية المدنية باولو سانتوس لوكالة فرانس برس إن القتيل رجل عمره 65 عاما يعمل لدى شركة تعاقدت معها بلدية ميرانديلا للمساعدة في عمليات الإطفاء.

والثلاثاء، أدت الحرائق أيضًا إلى إصابة نحو 15 شخصًا، من بينهم حارس غابات يبلغ من العمر 45 عامًا أصيب بحروق خطرة في حريق اندلع في سابوغال في وسط البرتغال حيث كانت تعمل طائرتان أرسلتهما السويد في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتتزايد الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن إدارة الحريق، وهاجم السكان الغاضبون رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو الذي حضر جنازة رجل إطفاء توفي الأحد في كوفيليا في الوسط الثلاثاء.

وأقرّ وزير الدولة للحماية المدنية روي روشا باحتمال وجود “فوضى في بعض المواقع” بسبب وعورة المناطق المشتعلة.

وأكدت الحكومة أنها تُقيّم الأضرار الناجمة عن الحرائق “منذ اليوم الأول” لتحديد الخسائر وتقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين.

ووفقًا لبيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، وهو مؤشر تابع لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي، احترق أكثر من 261 ألف هكتار منذ بداية العام في البرتغال، مقارنةً مع 143 ألف هكتار لعام 2024 بأكمله.

وفي عام 2017، احترق أكثر من 563 ألف هكتار، وأسفرت الحرائق المدمرة عن مقتل 119 شخصًا.

لف/ص ك/غ ر