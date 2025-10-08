أردوغان: ترامب طلب من تركيا إقناع حماس بقبول خطته حول غزة

reuters_tickers

3دقائق

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من تركيا المساعدة في إقناع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقبول خطته لإنهاء الحرب في غزة، وإن أنقرة تفسر للحركة ما يتطلبه الأمر.

وذكرت حماس في وقت سابق من اليوم أنها تبادلت قوائم بأسماء الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق تبادل، وعبرت عن تفاؤلها تجاه المحادثات الجارية في مصر حول خطة ترامب.

وأعلنت تركيا دعمها للخطة وانضمت إلى المفاوضات في مصر، وكانت من أشد منتقدي الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته بالإبادة الجماعية. وأوقفت تركيا جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد حكومتها وطالبت بحل الدولتين.

وفي تصريحات للصحفيين على متن رحلة العودة من أذربيجان، قال أردوغان إن مسؤولين أتراكا شاركوا في المفاوضات في منتجع شرم الشيخ في مصر وإن ترامب طلب من تركيا إقناع حماس بقبول الخطة.

وقال، وفقا لنص تصريحاته التي نشرها مكتبه يوم الأربعاء “كنا على تواصل مع حماس منذ بداية العملية. ونحن على تواصل معهم الآن أيضا”.

وأضاف “نشرح لهم النهج الأنسب، وما يجب فعله لكي تتقدم فلسطين بالتزام نحو المستقبل”.

وفي إشارة إلى زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي، قال أردوغان “خلال زيارتي لأمريكا وأحدث اتصال هاتفي، شرحت للسيد ترامب كيفية التوصل إلى حل بشأن فلسطين”.

وأضاف “طلب منا تحديدا التحدث إلى حماس وإقناعها. وتواصلنا سريعا مع نظرائنا في هذا الشأن”.

ويشارك في المفاوضات في مصر رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين، الذي حضر الجولة الأخيرة من المحادثات في الدوحة.

وردا على سؤال حول احتمال نشر قوات تركية في غزة في تصور ما بعد الحرب وسبل ضمان الأمن في القطاع، قال أردوغان إن محادثات شرم الشيخ حاسمة لمناقشة المسألة بالتفصيل لكن الأولوية لتحقيق وقف إطلاق نار كامل وتأمين وصول المساعدات وإعادة إعمار غزة.

وأشار إلى أن أنقرة مستعدة للمساهمة في كل الجهود المبذولة في غزة بعد الحرب، مضيفا أنه يجب أن يكون قطاع غزة جزءا من دولة فلسطينية ويجب أن يحكمه الفلسطينيون.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)