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أردوغان يبحث مع بوتين الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي

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إسطنبول (رويترز) – قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان على منصة إكس يوم الثلاثاء إن الرئيس ناقش تجدد الصراع في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي.

يأتي الاتصال الهاتفي فيما ذكرت المعارضة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن المعارضة أحرزت تقدما أمام القوات الحكومية يوم الثلاثاء وتقترب من مدينة حماة، وذلك بعد الهجوم المباغت الأسبوع الماضي الذي استولت فيه على حلب في ضربة للرئيس بشار الأسد.

وأضاف المكتب في البيان أن أردوغان أبلغ بوتين بدعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسعيها الحثيث للتوصل إلى حل عادل ودائم في سوريا.

وجاء في البيان “أكد الرئيس أردوغان على أهمية إفساح مجال أكبر للدبلوماسية في المنطقة، وأكد على ضرورة انخراط النظام السوري في عملية للتوصل إلى حل سياسي”.

وقال أردوغان أيضا إن سوريا يجب ألا تصبح مصدرا لزيادة زعزعة الاستقرار.

وذكر المكتب في البيان “صرح أردوغان أن تركيا ستظل متمسكة بموقفها الحازم بشأن القتال ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وروافدها التي تحاول الاستفادة من المستجدات الأخيرة في سوريا”.

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