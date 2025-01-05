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أردوغان يتوقع دعم سوريا لمعركة تركيا مع حزب العمال الكردستاني

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(رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، بينما قالت أنقرة إن قواتها المسلحة “حيدت” 32 عضوا من حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليات عسكرية بشمال سوريا.

وأطاح تمرد شنته جماعات مقربة من تركيا بالرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين تشتبك القوات السورية المدعومة من تركيا من حين لآخر في الشمال مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة إرهابية.

وقال أردوغان أمام المؤتمر الإقليمي لحزبه في طرابزون “آمال المنظمة الإرهابية الانفصالية تتبدد.. في ظل الثورة في سوريا”.

وأضاف “الإدارة الجديدة في سوريا تظهر موقفا حازما للغاية في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهيكلها الموحد”.

وتابع أردوغان “نهاية التنظيم الإرهابي اقتربت. لا خيار لأعضائه سوى تسليم أسلحتهم والتخلي عن الإرهاب وحل التنظيم. سيواجهون قبضة تركيا الحديدية”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية على نحو منفصل أن عمليتها في شمال سوريا “حيدت” 32 من أعضاء حزب العمال الكردستاني. وعادة ما يشير مصطلح التحييد إلى القتل. وقالت إن الجيش التركي “حيّد” أيضا أربعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يتمركز المسلحون.

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