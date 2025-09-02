أردوغان ينتقد قرار أمريكا إلغاء تأشيرات الفلسطينيين قبل اجتماع الأمم المتحدة

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ينبغي على الولايات المتحدة مراجعة قرارها إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين ومنعهم من حضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها لن تسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتوجه إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يعترف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بفلسطين دولة.

ونقل بيان صادر عن مكتب أردوغان قوله لصحفيين على متن رحلة العودة من الصين يوم الثلاثاء إن هذه الخطوة “لا تتناسب مع مبرر وجود الأمم المتحدة… يجب مراجعة القرار على نحو عاجل. الجمعية العامة للأمم المتحدة موجودة لمناقشة قضايا العالم وإيجاد حلول لها”.

وأضاف “عدم حضور الوفد الفلسطيني للجمعية العامة لن يرضي إلا إسرائيل. المتوقع من الولايات المتحدة هو أن تقول ‘كفى’ لمجازر إسرائيل ووحشيتها”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)