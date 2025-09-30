أسطول الصمود: الفرقاطة الإيطالية ستصدر تنبيها للإخلاء قبل بلوغ منطقة حرجة

(رويترز) – قال أسطول الصمود الدولي الذي يسعى إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة إن إيطاليا أبلغته يوم الثلاثاء بأن الفرقاطة البحرية التي ترافق الأسطول ستوجه قريبا نداء لاسلكيا إلى المشاركين لإتاحة الفرصة لهم لمغادرة السفن والعودة إلى البر قبل الوصول إلى “منطقة حرجة”.

وأوضح الأسطول أنه سيواصل رحلته التي تضم أكثر من 40 قاربا مدنيا ويشارك فيها نواب برلمانيون ومحامون ونشطاء، من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن البحرية الإيطالية ستنهي مرافقة الأسطول الدولي فور وصوله إلى مسافة 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من سواحل غزة.

