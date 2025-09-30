The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أسطول الصمود: الفرقاطة الإيطالية ستصدر تنبيها للإخلاء قبل بلوغ منطقة حرجة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال أسطول الصمود الدولي الذي يسعى إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة إن إيطاليا أبلغته يوم الثلاثاء بأن الفرقاطة البحرية التي ترافق الأسطول ستوجه قريبا نداء لاسلكيا إلى المشاركين لإتاحة الفرصة لهم لمغادرة السفن والعودة إلى البر قبل الوصول إلى “منطقة حرجة”.

وأوضح الأسطول أنه سيواصل رحلته التي تضم أكثر من 40 قاربا مدنيا ويشارك فيها نواب برلمانيون ومحامون ونشطاء، من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن البحرية الإيطالية ستنهي مرافقة الأسطول الدولي فور وصوله إلى مسافة 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من سواحل غزة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية