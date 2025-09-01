أسطول مساعدات متجه إلى غزة يغادر برشلونة بعد هدوء طقس عاصف

مدريد (رويترز) – غادر أسطول من عشرات القوارب المحملة بالمساعدات لقطاع غزة ميناء في برشلونة مساء يوم الاثنين بعد أن أجبرتها الأحوال الجوية العاصفة على العودة إلى الميناء في وقت سابق، وذلك وفقا للقطات لرويترز.

وأطلقت بعض القوارب التابعة لمهمة أسطول الصمود العالمي أبواقها أثناء مغادرتها الميناء.

وهتف بعض النشطاء في الميناء “حر، حرروا فلسطين”.

ويضم الأسطول نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من بينهم الناشطة في مجال المناخ جريتا تونبري، وممثل مسلسل صراع العروش ليام كننجهام. ويتألف الأسطول من عشرات القوارب التي تهدف إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي وإيصال المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

وتقول إسرائيل إن الحصار البحري الذي فرضته عام 2007 ضروري لوقف تهريب الأسلحة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ووصفت محاولات سابقة لكسره -بما في ذلك محاولة شاركت فيها أيضا تونبري في يونيو حزيران- بأنها حيل دعائية لدعم حماس.

