أسهم تل أبيب تتراجع بسبب حرب غزة وحديث نتنياهو عن العزلة

من ستيفن شير

القدس (رويترز) – انخفضت أسهم تل أبيب للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، متأثرة بالتصعيد الإسرائيلي ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بأن إسرائيل تواجه عزلة.

وتحسن الأداء في أعقاب تعليقات قالها نتنياهو في وقت لاحق يوم الثلاثاء بعد أن خسرت الأسهم ما يزيد على اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وأغلق المؤشر (تل أبيب 35) للأسهم القيادية منخفضا 0.1 بالمئة في حين تراجع المؤشر (تل أبيب 125) الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

وكان المؤشران سجلا أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي.

وبدأت الأسهم في الانخفاض بعد ظهر يوم الاثنين بعد أن حذر نتنياهو من العقوبات الاقتصادية والعزلة العالمية الناجمة عن الدعاية السلبية في الخارج بسبب حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين.

وبعد هبوط الأسهم يوم الثلاثاء عقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا آخر تحدث فيه عن “متانة” الاقتصاد الإسرائيلي، وقال إن لديه “ثقة كبيرة به”.

وقال جوناثان كاتز كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس إن شن إسرائيل هجوما بريا جديدا على غزة يضر بالسوق أيضا نظرا لعدم وجود أي إشارة على وقف إطلاق النار.

وارتفع الشيقل 0.2 بالمئة مقابل الدولار، مواصلا مكاسبه أمام العملة الأمريكية والتي بلغت ثمانية بالمئة منذ بداية العام.

