أشلاء وصراخ ورعب في غزة مع توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية

في السماء، أصوات طائرات مسيّرة لا تتوقّف.. على الأرض، ينتشل بعض الشبّان والرجال جثمانا من تحت الركام برفق، بعد ساعات من اشتداد القصف على مدينة غزة وبالتزامن مع إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرّية للسيطرة عليها.

لم يتبقَ من مبنى سكني في شمال المدينة سوى أكوام ضخمة من الركام بعد أن استُهدف بقصف ليلي. ويحاول شاب جاهدا إقحام رأسه ويده تحت بقايا حائط مهدّم في بحث يائس عن ناجين تحت الأنقاض.

وقال أبو عبد زقّوت، مشيرا إلى أن عائلة عمه أبو كمال زقّوت كانت متواجدة في المبنى، “كان هناك نحو 50 شخصا في الداخل، بينهم نساء وأطفال. لا أعرف لماذا قصفوه. لماذا يقتلون أطفالا نائمين بسلام هكذا، ويمزّقون أجسادهم؟”.

وأضاف “أخرجنا الأطفال أشلاء”.

وكان المسعفون يتنقّلون بين تلال من الخرسانة والحديد والركام في كل مكان، بينما تحاول عائلة تحميل بعض الأمتعة في سيارة قريبة على طريق شبه غير صالح للاستخدام جراء تكدّس الأنقاض.

وقال محمد البردويل “أثناء الليل، قصفوا مربعا سكنيا كاملا… جميع الضحايا من الأطفال وكبار السن والنساء، وهم جميعا تحت الردم”.

وذكر البردويل أنه تمّ إخراج عشر ضحايا من تحت الأنقاض، فيما يبقى كثيرون تحتها.

وذكر الدفاع المدني في قطاع غزة أن ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم أطفال، قُتلوا في القصف، بينما “عدد كبير من المدنيين” ما يزال مفقودا.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه سينظر في التقرير.

وتحول صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق في قطاع غزة، بالإضافة الى عدم السماح لصحافيين أجانب دخوله، دون تمكّن فرانس برس من التحقّق بشكل مستقل من الأرقام والتفاصيل التي يعلنها الدفاع المدني أو الجيش الإسرائيلي.

– “صراخ تحت الركام” –

وأعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها بدأت المرحلة “الأساسية” في هجومها على مدينة غزة، وقالت إن قواتها وسّعت عملياتها البرية وتتقدّم نحو وسط المدينة.

واتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة الثلاثاء إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة خلال الحرب التي بدأت عقب هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وهي المرة الأولى التي تخلص فيها لجنة كهذه الى مثل هذا الاتهام.

وقدّرت الأمم المتحدة مؤخرا أن نحو مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها. وتطلب إسرائيل منذ أسابيع من سكان غزة إخلاءها، والتوجّه جنوبا.

وقدّر مسؤول عسكري إسرائيلي الثلاثاء أن أكثر من 350 ألف شخص نزحوا من المدينة قبل بدء العملية الليلة الماضية التي لقيت تنديدا من دول عدة. وطالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بوقف “المذبحة” في غزة.

وقال إبراهيم البشيتي (35 عاما)، وهو من سكان حي الصبرة بمدينة غزة، لوكالة فرانس برس، إن الوضع “كارثي بالفعل”.

وأضاف “صوت الطائرات لا يتوقف، طائرات صغيرة مسيّرة وطائرات حربية تحوم في السماء باستمرار. نحن خائفون للغاية، وكثير من الناس من حولنا نزحوا بالفعل. لا نعرف ماذا سيحدث لنا”.

وأوضح البشيتي أن القصف الليلي العنيف كان قريبا جدا من منزله لدرجة أن ضغط الانفجار حطّم نوافذه وخلع الأبواب من مكانها.

وقال “سمعنا أصوات صراخ تحت الركام.. هذا المشهد المتكرّر يرعبنا ويخيفنا ويؤكد لنا أنه لا توجد إنسانية في هذا العالم”.

في حي الشيخ رضوان في شمال المدينة، قالت ميساء أبو جامع (38 عاما) إن إطلاق النار من الآليات العسكرية، والطائرات المسيّرة، والمدافع لا يتوقف.

وأضافت أن انفجارا هائلا وقع ليلا أيقظ عائلتها من النوم، مشيرة إلى أن “أطفالي كانوا مرعوبين، يصرخون ويبكون خوفا”.

وذكر الدفاع المدني في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية قتلت منذ فجر الثلاثاء ما لا يقل عن 37 شخصا في أنحاء القطاع حيث تستمرّ الحرب منذ ما يقارب العامين.

وأسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وتسبّبت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردّا على الهجوم، بمقتل ما لا يقل عن 64964 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

