أعرق أعياد الشتاء في إيران يرزح تحت ضغط الغلاء والركود الاقتصادي

4دقائق

يحتفل الإيرانيون الأحد بعيد “يلدا”، وهي مناسبة ضاربة في التاريخ تعود إلى العصور الفارسية القديمة وترمز الى بدء فصل الشتاء، في لحظة فرح نادرة تُعكّرها معدلات التضخم والركود الاقتصادي.

وتُعتبر ليلة يلدا، ذات الجذور ما قبل الإسلامية حين كانت الزرادشتية هي الديانة السائدة في بلاد فارس، ليلة الانقلاب الشتوي وأطول ليالي السنة.

ويُحيي الإيرانيون المناسبة على شكل تجمعات عائلية لتناول الحلويات والفاكهة، وخصوصا الرمّان والبطيخ والكاكي (أو الخرما) إضافة إلى الجوز.

وقالت ماري غوزاردي، وهي مصممة ديكور تبلغ 37 عاما التقتها وكالة فرانس برس في بازار تجريش شمال طهران خلال تسوقها لعيد يلدا، “في ليلة يلدا، تجتمع العائلة كلّها في منزل جديّ لنستعيد ذكريات الأيام الجميلة”.

وأضافت، وقد وضعت وشاحا زهريا حول عنقها “للأسف، بسبب أحداث مثل الحرب (التي استمرت 12 يوما ضد إسرائيل في حزيران/يونيو) وارتفاع سعر الدولار، تراجعت القدرة الشرائية للناس بشكل كبير”.

وأعلن المصرف المركزي الإيراني مطلع كانون الأول/ديسمبر معدل تضخم سنويا بلغ 41%، وهو رقم لا يعكس بدقة الزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية.

وقالت غوزاردي بأسف “لهذا السبب، لا نرى الكثير من الأصناف على الموائد كما في السنوات السابقة”.

– فاكهة بعيدة المنال –

قال بائع الفاكهة علي أكبر محمدي أمام بسطته “مع ارتفاع الأسعار، لم يعد الأمر كما كان، حين كنّا نستطيع دعوة العائلة كلّها”.

وأوضح أنّ أسعار الرمّان، الفاكهة الأساسية في يلدا، تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، فتراجعت المبيعات تلقائيا.

ونشرت صحيفة “هم ميهن” السبت رسما كاريكاتوريا بعنوان “ليلة يلدا” يُظهر رجلا فقيرا يحاول التقاط سلّة فاكهة معلّقة بالقمر ولا يمكنه الوصول إليها، في إشارة إلى أنّ الفاكهة أضحت بعيدة من متناول بعض العائلات.

وسجّل الريال الإيراني في الأيام الأخيرة أدنى مستويات له في مقابل الدولار بسوق الصرف غير الرسمية، عند نحو 1,3 مليون ريال، مقارنة بنحو 770 ألفا قبل عام.

وقال البائع رحيمي (21 عاما) الذي فضّل عدم كشف اسمه الكامل من متجره لبيع المكسّرات إن “السوق والاقتصاد في حالة فوضى. نحاول الصمود، فلا خيار أمامنا”.

وتسببت الحرب في حزيران/يونيو ضد إسرائيل، والخشية من اندلاع مواجهة جديدة، وعودة العقوبات الأممية على خلفية البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب جمود المفاوضات مع الولايات المتحدة، في زيادة القلق بين الإيرانيين وإرباك الاقتصاد.

– أمل وشِعر –

ترمز ليلة يلدا (أو شب يلدا بالفارسية) تقليديا إلى انتصار الخير والأمل (النور) على الشرّ (الظلام)، وتمثل عادة لحظة بهجة وتمنّيات.

وقالت مارال باغربور، وهي طالبة في السادسة عشرة مبتسمة “نمضي الوقت مع العائلة — الأجداد والعمات وأبناء العم — نقرأ حافظ (الشيرازي)، نشرب الشاي أو القهوة، وأحيانا تغنّي جدّتي”.

ويعد ديوان حافظ، لشاعر القرن الرابع عشر شمس الدين محمد حافظ الشيرازي والأيقونة الثقافية في إيران، جزءا لا يتجزأ من تقاليد يلدا، بحثا عن بصيص أمل وسط صعوبات الحياة.

وكما تنتشر أشجار الميلاد والزينة في الغرب، تزدان المراكز التجارية في طهران بأشجار رمزية ورمّان وصحون فاكهة ضخمة إيذانا بحلول يلدا.

ولا تقتصر الاحتفالات على إيران، بل تُقام أيضا في دول ناطقة بالفارسية مثل أفغانستان وطاجيكستان.

