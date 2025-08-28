أكثر من 800 عراقي يغادرون مخيم الهول في سوريا

غادر أكثر من 800 عراقي مخيم الهول في شمال شرق سوريا الخميس وفق ما أفادت مسؤولة المخيم جيهان حنان وكالة فرانس برس، وهي أحدث دفعة تغادر المخيم الذي يحتجز فيه أقارب أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت حنان لوكالة فرانس برس إن عدد مغادري المخيم “اليوم يقارب 850 شخصا تقريبا” موضحة “منذ بداية العام 2025 (…) غادر من المخيم قرابة 10 آلاف عراقي” في 11 رحلة باتجاه الاراضي العراقية.

وتحتجز مخيمات تشرف عليها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا عشرات الآلاف من الأشخاص عدد كبير منهم يشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

ويعد مخيم الهول أكبر مخيم في شمال شرق سوريا ويعيش المحتجزون فيه ظروفا قاسية.

وقالت أم محمود (60 عاما) وهي عراقية كانت تغادر المخيم “تعبنا كثيرا في الهول نفسيا جسديا وماديا (…) أنظروا الى الاطفال كم هم سعيدون… إنه أشبه بالعيد”.

وأوضحت حنان أن المخيم يضم الآن حوالى 27 ألف شخص من بينهم ما يقارب 15 ألف سوري و6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، بالإضافة إلى نحو خمسة آلاف عراقي.

وفيما ترفض العديد من الدول الغربية استعادة مواطنيها، أخذت بغداد زمام المبادرة من خلال تسريع عمليات الإعادة وحضّت الدول الأخرى على القيام بالمثل.

وفي شباط/فبراير، قال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين شيخموس أحمد لوكالة فرانس برس “تعمل الإدارة الذاتية لإفراغ المخيمات عام 2025، بالتنسيق مع الأمم المتحدة”.

