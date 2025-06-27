ألمانيا تتهم مواطنا سوريا بالتواطؤ في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت في فيينا

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برلين (رويترز) – قال الادعاء العام الألماني يوم الجمعة إنه جرى توجيه اتهام لمواطن سوري بدعم تنظيم إرهابي أجنبي لمساعدته في التخطيط لهجوم تم إحباطه على حفل لتيلور سويفت في فيينا العام الماضي.

وورد في التهم الموجهة إلى المشتبه به الذي تم تعريفه باسم محمد أ. أنه ساعد المهاجم المحتمل من خلال ترجمة تعليمات صنع القنابل باللغة العربية ومساعدته على الاتصال مع أحد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية عبر الإنترنت.