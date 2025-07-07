أمبري: إصابة 2 من طاقم سفينة تعرضت لهجوم قرب الحديدة باليمن وفقدان 2 آخرين

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دبي (رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الاثنين إن اثنين من أفراد طاقم سفينة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا أصيبا وفقد اثنان آخران بعد أن تعرضت السفينة لهجوم بزوارق وطائرات مسيرة على بعد 49 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

وأضافت الشركة أن محركات السفينة تعطلت، وبدأت في الانجراف. ولم تحدد اسم السفينة.

وقال مصدر أمني بحري لرويترز إن سفينة قرب الحديدة تعرضت لهجوم بمسيرات وأصدرت نداء استغاثة.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن ناقلة البضائع التي هاجمتها بالصواريخ والزوارق المسيرة الملغومة يوم الأحد غرقت في البحر الأحمر، وذلك في أول هجوم للجماعة يستهدف مسارات الشحن البحري منذ بداية العام الجاري.