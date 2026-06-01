أمريكا: قصفنا مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) – قالت الولايات المتحدة إنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع، في حين ذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أنه استهدف قاعدة أمريكية ردا على ذلك، في أحدث حلقة من سلسلة من تبادل الهجمات في خضم المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب التي اندلعت منذ ثلاثة أشهر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن الهجمات جاءت ردا على “أعمال إيرانية عدائية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية من طراز إم.كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “ردت الطائرات المقاتلة الأمريكية بسرعة بتدمير دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه كانتا تشكلان تهديدات واضحة للسفن المارة في المياه الإقليمية”، مضيفة أنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأمريكية خلال وقف إطلاق النار الحالي.

وذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أنه استهدف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة لشن هجوم على جنوب إيران، دون تحديد القاعدة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الدفاعات الجوية في الكويت، حيث توجد قاعدة أمريكية رئيسية، تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة اليوم الاثنين، بينما دوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات بشكل متقطع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أوائل أبريل نيسان، مع استمرار المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أكثر قدرة على الاستمرار. وحدث تبادل مماثل يوم الخميس ووصفه الجانبان بعبارات مماثلة.

وأودت الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط بحياة آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان، وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية من خلال رفع أسعار الطاقة بسبب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هدفه الرئيسي من الحرب هو منع إيران من تطوير سلاح نووي باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب. وتنفي طهران باستمرار أن لديها خططا للقيام بذلك.

ويتعرض ترامب لضغوط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني، إذ يظهر الناخبون استياء متزايدا بسبب ارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، يواجه ترامب رد فعل يحتمل أن يكون عنيفا من أعضاء حزبه المؤيدين لاتباع سياسات متشددة تجاه إيران، وذلك على أي تنازلات لطهران.

ولا يزال الخلاف قائم بين الجانبين بشأن عدة قضايا أخرى، مثل مطالب طهران برفع العقوبات والإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المجمدة في البنوك الأجنبية.

وتشكل حرب إسرائيل في لبنان على جماعة حزب الله المدعومة من إيران عقبة رئيسية أخرى.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إنه أمر القوات بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد جماعة حزب الله المسلحة.

وذكر مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ونتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، واقترح خطة تتيح “تهدئة تدريجية”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )