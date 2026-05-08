أمريكا تتوقع رد إيران على مقترح سلام اليوم وسط اشتباكات بالخليج

reuters_tickers

8دقائق

واشنطن/القاهرة 8 مايو أيار (رويترز) – قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع ردا من إيران في وقت لاحق من اليوم الجمعة على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في الخليج، على الرغم من وقوع اشتباكات بين قوات أمريكية وإيرانية في الخليج وتعرض الإمارات لهجوم جديد. وشهدت الأيام القليلة الماضية أكبر موجات تصعيد في القتال بمضيق هرمز وحوله منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الشهر الماضي، حتى مع إشارة الولايات المتحدة وإيران إلى اقترابهما أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لصحفيين في روما اليوم “من المفترض أن نتلقى شيئا اليوم. نتوقع ردا منهم، وسنرى مضمونه. نأمل أن يكون هذا الرد خطوة تفضي إلى عقد عملية تفاوض جادة”. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لاتزال تجهز ردها. *اشتباكات متفرقة في المضيقأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية بوقوع اشتباكات متفرقة بين القوات المسلحة الإيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز اليوم الجمعة. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية لاحقا عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الوضع قد هدأ، لكنه حذر من احتمال وقوع المزيد من الاشتباكات “إذا حاول الأمريكيون دخول الخليج مرة أخرى وتسببوا في مشكلات للسفن الإيرانية”. وأعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف سفينتين أخريين مرتبطتين بإيران كانتا تحاولان دخول ميناء إيراني. وأصابت طائرة مقاتلة أمريكية السفينتين ومنعتهما من دخول إيران. ومنعت إيران إلى حد بعيد مرور السفن غير الإيرانية عبر المضيق منذ بدء الحرب، في حين فرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي حصارا على السفن الإيرانية. وارتفعت أسعار النفط، إذ تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 101 دولار للبرميل، رغم أنها لا تزال منخفضة بأكثر من ستة بالمئة خلال الأسبوع في ظل موازنة المتعاملين بين الإشارات المتضاربة للاشتباكات في الخليج والتقاريرعن تقدم دبلوماسي. وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا رغم التصعيد. وجاء ذلك في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على مقترح لإنهاء الحرب أولا، على أن تبدأ بعده محادثات لحل القضايا الأصعب، مثل مصير برنامج إيران النووي.وقال ترامب إن ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم في أثناء عبورها مضيق هرمز، وإن الجيش الأمريكي رد بإطلاق النار. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “عبرت ثلاث مدمرات أمريكية عالمية المستوى مضيق هرمز بنجاح كبير تحت النيران. لم يلحق ضرر بالمدمرات الثلاث، لكن ضررا جسيما لحق بالمهاجمين الإيرانيين”. وقال ترامب لاحقا لصحفيين إن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا، وسعى إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار. وأضاف في واشنطن “لقد عبثوا معنا اليوم. فدمرناهم”. * إيران تتهم أمريكا بخرق الهدنةاتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار الصامد منذ الإعلان عنه في السابع من أبريل نيسان، لكنه تعرض لضغط أكبر خلال الأسبوع الجاري منذ أن أعلن ترامب عن مهمة بحرية جديدة في المضيق قبل أن يتراجع عنها.وقال وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم “في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي، تختار الولايات المتحدة مغامرة عسكرية متهورة”.واتهمت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم (مقر خاتم الأنبياء المركزي)، القوات الأمريكية بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى وبشن غارات جوية على مناطق مدنية في جزيرة قشم في مضيق هرمز ومناطق ساحلية مجاورة. وأوضحت أن القوات الإيرانية ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرقي المضيق وجنوبي ميناء جابهار. وقال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إن الضربات تسببت في “أضرار جسيمة” لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت إصابة أي من قطعها البحرية.وأفادت وكالة مهر للأنباء بمقتل فرد وإصابة 10 من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين، إثر هجوم شنته البحرية الأمريكية على السفينة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس في المياه القريبة من المضيق، الممر الحيوي للإمدادات العالمية من الطاقة الذي جعلته طهران في حكم المغلق منذ اندلاع الحرب.ولم يقتصر التوتر على الاشتباكات في المضيق، إذ قالت الإمارات إن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة ثلاثة بجروح متوسطة.ودأبت إيران منذ اندلاع الحرب على استهداف الإمارات ودول خليجية أخرى تستضيف قواعد عسكرية أمريكية. وكثفت إيران وتيرة الهجمات على الإمارات خلال الأسبوع الجاري بعد إعلان ترامب عن “مشروع الحرية” ووصفت أبوظبي ذلك بأنه تصعيد خطير. وكان المشروع يهدف إلى مرافقة السفن في المضيق، لكن واشنطن أوقفته بعد الإعلان عنه بيومين. * ترامب يحث على التفاوضينص أحدث مقترح أمريكي على إنهاء الصراع رسميا في المقام الأول، قبل تلبية مطالب واشنطن الأساسية، المتمثلة في تعليق إيران برنامجها النووي ومعاودة فتح مضيق هرمز. وقالت طهران إنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الخطة الأمريكية المقترحة. وكانت طهران قدّمت مقترحا مماثلا الأسبوع الماضي. ومع ذلك، قال ترامب إن طهران أقرت بمطلبه بأنها لن تحصل أبدا على سلاح نووي، وهو أمر قال إنه ورد بوضوح في المقترح الأمريكي. وقال ترامب “لا توجد أي فرصة. وهم يدركون ذلك، وقد وافقوا عليه. دعونا نرى ما إذا كانوا مستعدين للتوقيع”. وردا على سؤال عن موعد التوصل إلى أي اتفاق، قال ترامب “ربما لا يحدث ذلك، لكنه يمكن أن يحدث في أي يوم”.

(إعداد مروة غريب وسلمى نجم وشيرين عبد العزيز وحاتم علي وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)