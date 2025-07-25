أمريكا ترفض خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة إن واشنطن ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها “قرار متهور”.

وأعلن ماكرون يوم الخميس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكتب روبيو في منشور على إكس “هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق السلام”.