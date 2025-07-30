أمريكا تستهدف شبكة الشحن الإيرانية بعقوبات جديدة

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واشنطن (رويترز) – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة “أقصى الضغوط” بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو حزيران.

تستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)