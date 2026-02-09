أمريكا تصدر إرشادات جديدة للسفن العابرة لمضيق هرمز

9 فبراير شباط (رويترز) – أصدرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إرشادات جديدة للسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز مع تزايد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن برنامج إيران النووي.

وهددت إيران في وقت سابق بإغلاق مضيق هرمز، الذي يقع جزء منه داخل مياهها الإقليمية، واستولت في بعض الأحيان على سفن تجارية وناقلات نفط تمر عبر المنطقة بدعوى مواجهة التهريب.

ونصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية في ضوء الإرشادات الجديدة السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية وأن ترفض شفهيا طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك.

وجاء في الإرشادات المنشورة على موقع الإدارة الإلكتروني أنها “تنصح السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة والتي تعبر هذه المياه بالبقاء بعيدا قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية دون المساس بسلامة الملاحة”.

وشددت الإرشادات كذلك على ضرورة ألا تقاوم أطقم السفن القوات الإيرانية إذا صعدت على متنها.

وقالت “إذا صعدت القوات الإيرانية على متن سفينة تجارية ترفع علم الولايات المتحدة، يجب ألا يقاوم الطاقم بالقوة الفريق الذي صعد”.

وقال وزير الخارجية الإيراني يوم الجمعة إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بوساطة عمان بدأت بداية جيدة ومن المقرر أن تستمر، وذلك في تصريحات قد تساعد في تهدئة المخاوف من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يدفع الشرق الأوسط إلى الحرب.

وفي حين أبدى الجانبان استعدادا لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن النزاع النووي الطويل الأمد بين طهران والغرب، قالت واشنطن إنها تريد أن تشمل المحادثات أيضا الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة وحقوق الإنسان.

وزاد الرئيس دونالد ترامب الضغط على إيران يوم الجمعة بإصدار أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على الواردات من أي دولة تشتري سلعا من إيران “بشكل مباشر أو غير مباشر”.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)