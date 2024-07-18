أمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة باليمن تستهدف الشبكة المالية للحوثيين
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واشنطن (رويترز) – أصدرت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات لمكافحة الإرهاب تتعلق باليمن على أفراد وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي للحوثيين سعيد الجمل.
وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات تشمل نحو 12 فردا وسفينة، بما في ذلك المواطن الماليزي السنغافوري المقيم في إندونيسيا محمد رسلان بن أحمد والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم في الصين، “الذين سهلوا الشحنات غير المشروعة وشاركوا في غسل الأموال لصالح الشبكة”.