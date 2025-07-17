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أمريكا تنفي دعمها للضربات الإسرائيلية على سوريا والشرع يتعهد بحماية الدروز

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دمشق (رويترز) – قالت الولايات المتحدة يوم الخميس إنها لا تدعم الضربات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة على سوريا، وأبدت استياءها الشديد، بينما اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع إسرائيل بمحاولة تقسيم بلاده ووعد بحماية أقليتها الدرزية.

ويوم الأربعاء، شنت إسرائيل غارات جوية على دمشق، كما استهدفت قوات حكومية في الجنوب، مطالبة إياها بالانسحاب، قائلة إنها تهدف إلى حماية الدروز السوريين.

وأصابت الغارات الجوية جزءا من وزارة الدفاع السورية وموقعا بالقرب من القصر الرئاسي. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية يوم الخميس أن إسرائيل نفذت غارة جوية على أطراف السويداء في سوريا، حيث قتل العشرات جراء الصراع الدائر منذ أيام بين مقاتلين دروز والقوات الحكومية وعشائر بدوية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن الولايات المتحدة تدين العنف في سوريا، وتسعى جاهدة إلى إشراك جميع الأطراف هناك، ودعت الحكومة السورية إلى إفساح المجال لذلك.

وفيما يتعلق بتدخل إسرائيل وأنشطتها، قالت إن الولايات المتحدة لم تدعم الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وأضافت “نتواصل دبلوماسيا مع إسرائيل وسوريا على أعلى المستويات لمعالجة الأزمة الحالية والتوصل إلى اتفاق دائم بين الدولتين صاحبتي السيادة”.

وامتنعت بروس عن الإفصاح عما إذا كانت واشنطن ستدعم إسرائيل في تنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية عندما ترى ذلك ضروريا.

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