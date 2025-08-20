أمطار موسمية جديدة تودي بحياة أكثر من عشرين شخصا في باكستان

قتل أكثر من عشرين شخصا في أمطار موسمية جديدة في باكستان حيث أسفرت متساقطات غزيرة وانزلاقات تربة خلال الأسبوع الأخير عن سقوط أكثر من 400 قتيل وعشرات المفقودين.

والخميس الماضي، شهد شمال البلاد هطول أمطار غزيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا في إقليم خيبر باختونخوا الجبلي وحده، والذي يقع عند الحدود مع أفغانستان.

ووصلت الأمطار إلى جنوب البلاد، بينما لا يزال عناصر الإنقاذ يعملون على انتشال عشرات الجثث المطمورة بالطين والصخور التي سقطت من الجبال لتسحق القرى في الشمال.

ولقي عشرة أشخاص حتفهم ليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة كراتشي التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، حيث بدأت المياه تنحسر الآن.

وتعرّض أكثر من نصف الضحايا لصعق بالكهرباء بينما لقي معظم الضحايا الآخرين حتفهم سحقا تحت جدران أو أسقف منازلهم التي انهارت جراء المياه التي لم تصرف عبر قنوات التصريف.

وحذّر المركز الباكستاني للأرصاد الجوية من أنّ الأمطار ستستمر في الجنوب، حيث وضع جميع فرق الإنقاذ في حالة تأهّب حتى مساء الجمعة في أقاليم السند، حيث تقع كراتشي وبلوشستان المجاورة.

– “أطفال مرعوبون” –

وفي الشمال، توقعت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن “تستمر موجة الأمطار الغزيرة حتى السبت”.

وقالت إنّ “هناك توقعات بحدوث موجة أخرى في نهاية الشهر”.

وتشهد باكستان التي يبلغ عدد سكانها 255 مليون نسمة، تزايد الظواهر المناخية القصوى بسبب تغيّر المناخ.

وتعتبر الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة أمرا شائعا خلال موسم الأمطار الذي يبدأ عادة في حزيران/يونيو ويستمر حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

وفي المجموع، أفادت الوكالة بأنّ عدد القتلى في باكستان بلغ نحو 750 شخصا منذ بداية الموسم.

ورغم استمرار هطول الأمطار، فقد حذرت السلطات من أنّ الحرارة المعتادة خلال الرياح الموسمية في الصيف، ستظل قوية، ما يثير مخاوف من انتشار البكتيريا والأوبئة، في حين يرتبط ركود المياه بموجة من حمى الضنك في باكستان كلّ عام.

ولتجنّب هذا السيناريو الكارثي، يواصل عناصر الإنقاذ، بدعم من الجيش، إزالة الدمار في منطقة بونر الأكثر تضررا منذ حوالى أسبوع.

وقالت السلطات إنه تم العثور على عشر جثث والتعرّف عليها في خيبر باختونخوا الأربعاء.

وقال العقيد عرفان أفريدي الذي ينشط في مساعدة الناجين، لوكالة فرانس برس، “أقمنا معسكرات دعم” في مناطق مختلفة و”وحدات متنقلة” تقدّم “مساعدات طبية مجانية وحصص غذائية وخياما”.

من جانبها، تحاول أنجم أنور وهي من مقدمي الرعاية، طمأنة العائلات التي فقدت كل شيء في غضون دقائق.

وقالت “الأطفال مرعوبون، يقولون إنّ الخوف يمنعهم من النوم ليلا، والجميع قلقون بعد الأمطار التي دمّرت منطقتنا”.

