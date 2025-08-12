The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أمهات رهائن غزة يخشين على أبنائهن من هجوم إسرائيلي مرتقب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من إيما فارج

جنيف (رويترز) – عبرت أمهات رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة يوم الثلاثاء عن مخاوفهن من أن يؤدي هجوم إسرائيلي مرتقب إلى تعريض حياة أبنائهن للخطر بسبب احتمال وقوع أعمال انتقامية.

ومن بين هؤلاء الرهائن إفياتار دافيد الذي ظهر هزيلا في مقطع مصور نشرته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الآونة الأخيرة.

وأعلنت إسرائيل عن خطط لشن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، في إطار الحرب المستمرة منذ نحو عامين ضد حركة حماس. وأثارت هذه الخطط الكثير من الانتقادات على الصعيد العالمي. وبينما تواصل إسرائيل قصف المدينة فإن توقيت الهجوم الشامل المزمع لا يزال غير معلوم، فيما تستمر الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت فيكي كوهين، والدة الجندي الإسرائيلي نمرود كوهين الذي أسرته حماس خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل “عندما سمعت أن حكومتنا تنوي توسيع الحرب في غزة، أنا كأم أشعر بالخوف لأننا نعلم أن حماس تعطي أوامر… بقتل الرهائن كلما اقترب (جيشنا) منهم”.

ودعت كوهين، التي توجد في جنيف إلى جانب أمهات رهائن آخرين لمناشدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدتهن، إلى عقد اتفاق لإطلاق سراحهم.

وقالت وهي تحمل صورة لابنها البالغ من العمر الآن 21 عاما بعد أن مضت سنتان من عمره رهينة “يجب أن نفعل كل شيء لإخراجهم من هناك”.

وقالت جاليا دافيد، والدة إفياتار الذي ظهر كهيكل عظمي في المقطع المصور الذي نشرته حماس هذا الشهر وشوهد وهو يحفر ما وصفه بقبره، إنها “خائفة حقا” قبيل الهجوم.

وقالت للصحفيين “نعلم من الرهائن الذين تم الإفراج عنهم أن هناك قصصا صعبة، وأنهم يصبحون أكثر قسوة معهم عندما يكون هناك قتال”.

وأضافت أنها تخشى أيضا أن يموت ابنها جوعا في غضون أيام، وهو شعور تشاركه إياها والدة كوهين.

وتقول منظمات إنسانية إن معدلات سوء التغذية والوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع في غزة، وسط قيود إسرائيلية على دخول المساعدات. وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن انتشار الجوع في غزة، وتتهم حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

ومن بين 251 رهينة احتجزتهم حماس، لا يزال نحو 50 رهينة في غزة، ويُعتقد أن حوالي 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

ونفت حماس مرارا إساءة معاملة الرهائن وتقول إن إسرائيل تتعمد تجويع جميع سكان غزة، بمن في ذلك الرهائن ومن يحتجزونهم.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية