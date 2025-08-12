أمهات رهائن غزة يخشين على أبنائهن من هجوم إسرائيلي مرتقب

3دقائق

من إيما فارج

جنيف (رويترز) – عبرت أمهات رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة يوم الثلاثاء عن مخاوفهن من أن يؤدي هجوم إسرائيلي مرتقب إلى تعريض حياة أبنائهن للخطر بسبب احتمال وقوع أعمال انتقامية.

ومن بين هؤلاء الرهائن إفياتار دافيد الذي ظهر هزيلا في مقطع مصور نشرته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الآونة الأخيرة.

وأعلنت إسرائيل عن خطط لشن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، في إطار الحرب المستمرة منذ نحو عامين ضد حركة حماس. وأثارت هذه الخطط الكثير من الانتقادات على الصعيد العالمي. وبينما تواصل إسرائيل قصف المدينة فإن توقيت الهجوم الشامل المزمع لا يزال غير معلوم، فيما تستمر الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت فيكي كوهين، والدة الجندي الإسرائيلي نمرود كوهين الذي أسرته حماس خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل “عندما سمعت أن حكومتنا تنوي توسيع الحرب في غزة، أنا كأم أشعر بالخوف لأننا نعلم أن حماس تعطي أوامر… بقتل الرهائن كلما اقترب (جيشنا) منهم”.

ودعت كوهين، التي توجد في جنيف إلى جانب أمهات رهائن آخرين لمناشدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدتهن، إلى عقد اتفاق لإطلاق سراحهم.

وقالت وهي تحمل صورة لابنها البالغ من العمر الآن 21 عاما بعد أن مضت سنتان من عمره رهينة “يجب أن نفعل كل شيء لإخراجهم من هناك”.

وقالت جاليا دافيد، والدة إفياتار الذي ظهر كهيكل عظمي في المقطع المصور الذي نشرته حماس هذا الشهر وشوهد وهو يحفر ما وصفه بقبره، إنها “خائفة حقا” قبيل الهجوم.

وقالت للصحفيين “نعلم من الرهائن الذين تم الإفراج عنهم أن هناك قصصا صعبة، وأنهم يصبحون أكثر قسوة معهم عندما يكون هناك قتال”.

وأضافت أنها تخشى أيضا أن يموت ابنها جوعا في غضون أيام، وهو شعور تشاركه إياها والدة كوهين.

وتقول منظمات إنسانية إن معدلات سوء التغذية والوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع في غزة، وسط قيود إسرائيلية على دخول المساعدات. وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن انتشار الجوع في غزة، وتتهم حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

ومن بين 251 رهينة احتجزتهم حماس، لا يزال نحو 50 رهينة في غزة، ويُعتقد أن حوالي 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

ونفت حماس مرارا إساءة معاملة الرهائن وتقول إن إسرائيل تتعمد تجويع جميع سكان غزة، بمن في ذلك الرهائن ومن يحتجزونهم.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)