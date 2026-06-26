أمين عام حزب الله: على اسرائيل أن تنسحب “دون قيد” من جنوب لبنان ولا تطبيع معها

afp_tickers

المشاركة

4دقائق

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجمعة أنه “لا خيار” أمام اسرائيل إلا الانسحاب “دون قيد” من جنوب لبنان، معتبرا أن الاتفاق بين طهران الداعمة للحزب وواشنطن، والذي أرسى وقفا لاطلاق النار، هو إعلان بـ”هزيمة” المشروع الأميركي الإسرائيلي.

وجاءت مواقف قاسم خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث شارك عشرات الآلاف من مناصري الحزب في مسيرة حاشدة، رفعوا خلالها رايات الحزب وأعلام إيران، في أكبر حشد جماهيري للحزب منذ اندلاع الحرب الأخيرة مع اسرائيل في الثاني من آذار/مارس.

وفي كلمة بثّتها قناة المنار التابعة للحزب، قال قاسم “لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية… على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط”.

وجرّ حزب الله لبنان الى الحرب بعدما أطلق صواريخ على اسرائيل، ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران. وردّت اسرائيل بحملة غارات كثيفة وبتوغل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وتحت ضغط أميركي، بدأ لبنان واسرائيل مفاوضات مباشرة في واشنطن، هي الأولى منذ عقود، بهدف انهاء الحرب ورسم مستقبل العلاقة بين البلدين. وتم الاعلان عن وقف لإطلاق النار منذ 17 نيسان/أبريل، إلا أنه لم ينه الحرب.

وبعدما أصرت إيران على أن يشمل جبهة لبنان، أرسى الاتفاق الأميركي الإيراني لانهاء الحرب في الشرق الأوسط، وقفا لإطلاق النار في جنوب البلاد لا يزال صامدا منذ الأحد، رغم تبادل حزب الله واسرائيل الاتهامات بخرقه. وأحصت السلطات اللبنانية مقتل ستة اشخاص على الأقل منذ الثلاثاء.

وشدّد قاسم في كلمته على أن “أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا”، فيما يعقد وفدان لبناني واسرائيلي جولة مفاوضات خامسة في واشنطن.

وأضاف “لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء، ولا مكتسبات لإسرائيل، ولا حضور جزئيا على الأرض اللبنانية. على إسرائيل أن تخرج ذليلة حاسرة، وهذا ما سيحصل”.

وجدد حزب الله شكره لإيران التي “استطاعت أن تصل إلى مذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي لهزيمة أميركا وإسرائيل”.

وأضاف مخاطبا إيران “نريدك إلى جانبنا ونريد أن نكون وحدة حال، لأنه تبين أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب الذي ينقلنا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي تمهيدا لإخراج الكيان الإسرائيلي من أرضنا”.

منذ اندلاع الحرب الأخيرة، عملت السلطات اللبنانية جاهدة لفصل ملف لبنان عن مفاوضات إيران. إلا أن قاسم الذي يرفض حزبه تجريده من سلاحه ويطالب السلطات بالانسحاب من المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، شدد الجمعة على أن “إيران هي طريق الخلاص”.

على هامش مشاركتها في المسيرة، قالت عبير عياش (48 سنة) لوكالة فرانس برس “نحن اليوم هنا .. من أجل المجاهدين في الجنوب الذين يضحون من أجلنا ومن أجل الوطن بأكمله” بمواجهة اسرائيل.

واضافت السيدة التي خسرت منزلها وعددا من أفراد عائلتها بضربات اسرائيلية خلال الحرب “نجدد العهد للسيد حسن نصرالله (الأمين العام السابق لحزب الله الذي اغتالته اسرائيل عام 2024) وللسيد علي الخامنئي وللسيد مجتبى، لا نترك هذا الخط ولو أصبحنا كلنا شهداء”.

لار/دص