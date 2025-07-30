أمين عام حزب الله يرفض إلقاء السلاح مع تزايد الضغوط على لبنان

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بيروت (رويترز) – قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم يوم الأربعاء إن الدعوات التي تطالب الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران بإلقاء سلاحها لا تخدم سوى إسرائيل، في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة الضغط من أجل اتخاذ خطوات لإزالة ترسانتها من الأسلحة.

وأضاف قاسم في كلمة نقلها التلفزيون “كل من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل… لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل”.

وتلقى حزب الله ضربات موجعة للغاية في الحرب مع إسرائيل العام الماضي والتي قضت على معظم قياداته وأودت بحياة الآلاف من مقاتليه وشردت عشرات الآلاف من أنصاره من منازلهم المدمرة.

وقالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تضغط الآن على لبنان لإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء هناك يلتزم بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في البلاد.

وأعلن حزب الله رفضه تسليم ترسانته بالكامل لكنه يدرس سرا تقليصها.

وقال قاسم “كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، فهو يخدم المشروع الإسرائيلي”.

وتابع قائلا “أمريكا تقول سلموا الصواريخ والطيران المسير، وبراك قال إن هذا السلاح يخيف إسرائيل.. إسرائيل تريد أمنها، أي أن الأمريكي يريد السلاح من أجل إسرائيل”، في إشارة إلى المبعوث الأمريكي الخاص توماس براك.

وأضاف “لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي”.

في أوائل تموز يوليو، اجتمع براك مع مسؤولين لبنانيين في بيروت لمناقشة اقتراح نزع السلاح. ويسعى المقترح إلى نزع سلاح حزب الله بالكامل في غضون أربعة أشهر مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مواقع عدة في جنوب لبنان ووقف الغارات الجوية الإسرائيلية.

ويتعرض حزب الله لضغوط في الأشهر الماضية داخل لبنان ومن واشنطن للتخلي عن سلاحه بالكامل.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وليلى بسام – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)