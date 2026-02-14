أوربان يلوّح بمزيد من القمع للمجتمع المدني قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية

تعهّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يواجه معركة انتخابية كبرى، السبت “التخلّص” من خصومه في المجتمع المدني، قائلا إن العمل ما زال “نصف ناجز”.

وأشار الزعيم القومي خصوصا إلى الحاجة للتخلص من “منظمات شبه مدنية وصحافيين تم شراؤهم وقضاة وسياسيين”.

يواجه أوربان أصعب تحدّ منذ عودته إلى السلطة في العام 2010، إذ تسجّل شعبية حزبه “فيدس” تراجعا في استطلاعات الرأي التي يتصدّرها حزب “تيسا”.

والانتخابات البرلمانية مقرّرة في 12 نيسان/أبريل.

في سعيه لبناء ما وصفه بـ”الدولة غير الليبرالية”، وُجهت إلى أوربان تهم إسكات الأصوات المعارضة في القضاء والجامعات والإعلام والمجتمع المدني، وبالتضييق على الأقليات، في خطوات تحاكي حملات القمع التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال أوربان الذي لطالما كان على خلاف مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي “ما زالت آلة بروكسل القمعية تعمل في المجر، سنتخلّص منها بعد نيسان/أبريل”.

وتابع في خطابه السنوي حول حال الأمة “لقد عملنا بجد وأحرزنا تقدما كبيرا، لكن هذا العمل لم ينته بعد. لهذا السبب علينا أن نفوز في انتخابات نيسان/أبريل، وسنفوز بها”.

وقال إن ترامب الذي دعمه، “تمرّد على شبكة الليبراليين ذات النطاق العالمي للأعمال والإعلام والسياسة، ما حسّن فرصنا أيضا”.

وتابع “نحن أيضا قادرون على اتّخاذ خطوات كبرى وسريعة وإخراج التأثير الأجنبي الذي يحدّ من سيادتنا في المجر، مع وكلائه”.

– “نتائج مذهلة” –

يزور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المجر الأحد للقاء كبار المسؤولين بعد إلقائه السبت كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن.

والأحد ستكون له محطة في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا التي يقودها رئيس الوزراء القومي روبرت فيكو.

الجمعة دعم ترامب أوربان في منشور جديد على منصته تروث سوشال جاء فيه أن الأخير “قائد قوي حقا”، وأن سجلّه حافل بـ”تحقيق نتائج مذهلة”.

أوربان، المعروف أيضا بمواقفه المناهضة للهجرة وتشديده القيود على طالبي اللجوء والمهاجرين، يُعد من قلائل قادة الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون علاقات ودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تصدى مرارا لمبادرات التكتل لدعم أوكرانيا.

ويسعى أوربان البالغ 62 عاما إلى تصوير منافسه الرئيسي، زعيم “تيسا” بيتر ماغيار، على أنه “دمية بيد بروكسل” تدعمها شركات عالمية، وحذّر من أنه يعتزم جمع الأموال عبر إجراءات تقشف لدعم أوكرانيا في تصديها لغزو روسيا، ما ينفيه المعارض.

إلى ذلك حذّر أوربان من أنه إذا فازت المعارضة فإن ذلك سيؤدي إلى “إفراغ جيوب العائلات المجرية”.

في المقابل يؤكد ماغيار أن حكومة بقيادة حزبه “ستعمل لجميع المجريين”.

وقال على فيسبوك “بعد 57 يوما، سيطرد المجريون أولئك الذين يعتبرون كل من لا يدعم بقاءهم في الحكم خائنا، وسنباشر بناء مجر جديدة، سلمية، إنسانية وعملية”.

وتعهّد ماغيار البالغ 44 عاما التصدي للفساد والعمل على تحسين الخدمات العامة على غرار الصحة، متهما أوربان وحلفاءه بالإثراء.

وتسجّل شعبية هذا المسؤول الحكومي السابق صعودا منذ فضيحة عفو عن متورطين في إساءة معاملة أطفال قبل عامين، وحزبه تيسا متقدم منذ أشهر على فيدس في استطلاعات الرأي.

