أوكرانيا وهيمنة الصين على المعادن النادرة على جدول أعمال اجتماع مجموعة السبع

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا الثلاثاء لعقد اجتماعات يتوقع أن تركّز على أوكرانيا والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن السبل الممكنة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقد تكون الخيارات المتاحة لتمويل حاجات أوكرانيا لمواجهة روسيا من المواضيع الرئيسية التي ستطرح خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في منطقة نياغرا الكندية على الحدود مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على أكبر شركتَي نفط في موسكو في تشرين الأول/أكتوبر، منتقدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب رفضه إنهاء الحرب.

كما حضّ ترامب دول أوروبية أخرى على التوقف عن شراء النفط الذي يقول إنه يمول آلة الحرب الروسية.

وتعاني أوكرانيا جراء الهجمات الروسية المدمرة على بنيتها التحتية للطاقة، لكن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند لم تصل إلى حد التعهد بتحقيق نتائج ملموسة لمساعدة كييف خلال محادثات نياغرا.

وقالت لوكالة فرانس برس إن أولوية الاجتماع هي توسيع المناقشات خارج مجموعة السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

وأضافت أنه “بالنسبة إلى كندا، من المهم تعزيز حوار متعدد الأطراف، خصوصا في هذا الوقت، في ظل بيئة متقلبة ومعقدة”.

وسيحضر الاجتماعات أيضا ممثلون للمملكة العربية السعودية والهند والبرازيل وأستراليا وجنوب إفريقيا والمكسيك وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات ثنائية مع أناند الأربعاء، في اليوم الثاني والأخير من اجتماعات مجموعة السبع.

وقالت أناند لوكالة فرانس برس إنها لا تتوقع التطرق إلى قضية حرب الرسوم التجارية التي يشنها ترامب والتي تسببت بخسارة أشخاص وظائفهم في كندا وضغطت على النمو الاقتصادي.

وأوضحت “سنعقد اجتماعا وسنناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الدولية” مشيرة إلى أن “قضية التجارة يتم التعامل معها من جانب وزراء آخرين”.

والشهر الماضي، أنهى ترامب بشكل مفاجئ محادثات تجارية مع كندا، بعد اجتماع بدا ودّيا في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء مارك كارني.

وأعرب الرئيس الأميركي وقتها عن غضبه إزاء إعلان أنتجته حكومة مقاطعة أونتاريو استند إلى مقتطفات من خطاب بشأن التجارة أدلى به الرئيس الراحل رونالد ريغن عام 1987، حذّر فيه من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات على الاقتصاد الأميركي.

– معادن حيوية –

ويجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع بعد أسبوعين من اتفاق وزراء الطاقة في المجموعة على خطوات إضافية لمواجهة هيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن الحيوية، وهي مسألة تثير قلقا متزايدا لدى الديموقراطيات الصناعية في العالم.

وتمكّنت بكين من ترسيخ سيطرتها القوية على سوق تكرير المعادن المختلفة ومعالجتها، خصوصا المعادن النادرة اللازمة لتشغيل التقنيات المتطورة.

وأعلنت مجموعة السبع الشهر الماضي سلسلة أولية من المشاريع المشتركة لزيادة طاقة التكرير مستثنية الصين.

ورغم أن الولايات المتحدة لم تكن طرفا في أي من تلك الصفقات الأولية، أشارت إدارة ترامب إلى اصطفافها مع شركائها في مجموعة السبع.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لصحافيين قبل اجتماعات نياغرا، إن سلاسل توريد المعادن الحيوية ستكون “نقطة تركيز رئيسية”.

وأضاف “هناك إجماع عالمي متزايد بين العديد من شركائنا وحلفائنا على أن الأمن الاقتصادي هو أمن قومي”.

