إبعاد كبير مفاوضي الصين من تمثيلها في منظمة التجارة العالمية

afp_tickers

3دقائق

أبعد كبير المفاوضين التجاريين للصين لي شينغانغ من منصبه كممثل دائم لها في منظمة التجارة العالمية، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي الاثنين، بعد أيام من انتقادات وجّهها إليه وزير التجارة الأميركي سكوت بيسنت.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الاثنين قائمة تعيينات دبلوماسية جديدة، أبعد لي بموجبها من منصبه كممثل لبلاده في منظمة التجارة.

ويبقى لي ممثل التجارة الخارجية ونائب وزير التجارة الصيني.

وكان بيسنت قال لشبكة “سي أن بي سي” الأربعاء إن لي هدد خلال زيارته واشنطن في آب/أغسطس، بأن “الصين ستثير فوضى في النظام العالمي إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في فرض رسوم الرسو على السفن الصينية”، معتبرا أن سلوكه كان “غير متزن بعض الشيء”.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عما اذا كان الاجراء بحق لي مرتبطا بتعليقات وزير التجارة الأميركي، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن ما جرى عبارة عن “تغيير روتيني للموظفين”.

وترأس لي وفد بلاده الذي زار واشنطن في آب/أغسطس لإجراء محادثات تجارية، داعيا إلى “حوار متساوٍ وتشاور” بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وفقا لوزارة التجارة الصينية.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في نهاية الأسبوع على عقد جولة أخرى من المفاوضات التجارية في الأسبوع المقبل، حيث يسعى البلدان إلى تجنب تصعيد النزاع حول التعرفات الجمركية.

وأعلنت بكين في تشرين الأول/أكتوبر فرض قيود واسعة على صادرات المعادن النادرة، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية نسبتها 100 في المئة على الواردات من الصين كإجراء انتقامي.

كما دخلت رسوم الموانئ المتبادلة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعدما أعلنت بكين “رسوم موانئ خاصة” على السفن الأمريكية الآتية الى مرافئها، وذلك عقب خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في نيسان/أبريل.

اسك/كام/لين