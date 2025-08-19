The Swiss voice in the world since 1935
إحراق سيارة أمام برلمان تركيا قبل اجتماع بشأن حل حزب العمال الكردستاني

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أنقرة (رويترز) – أُضرمت النيران في سيارة قرب البرلمان التركي يوم الثلاثاء قبل ساعات فقط من تحدث أسر بعض ضحايا الصراع مع حزب العمال الكردستاني أمام لجنة تشرف على نزع سلاح الجماعة، وهو ما يعيد إلى الأذهان ويلات الصراع الذي استمر لعقود.

حزب العمال الكردستاني، الذي حمل السلاح في 1984 ضد الدولة التركية، أعلن في مايو أيار أنه سيسلم سلاحه ويحل نفسه. وتم تشكيل اللجنة البرلمانية هذا الشهر لتمهيد الطريق نحو سلام دائم، وهو ما يعود بالنفع أيضا على العراق وسوريا.

واندلعت النيران في سيارة من طراز رينو توروس بيضاء اللون لفترة وجيزة خارج البوابة الرئيسية للبرلمان صباح يوم‭ ‬الثلاثاء. وقالت الشرطة في أنقرة في بيان إن الرجل المحتجز لاتهامه بإشعالها يعاني مشاكل نفسية وله أيضا سجل جنائي سابق.

يرتبط هذا النوع من السيارات بإحدى أكثر مراحل الصراع مع حزب العمال الكردستاني دموية في تسعينيات القرن الماضي في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية، إذ كانت تستخدم في عمليات اختطاف وقتل خارج نطاق القضاء نسبت إلى جماعات ذات صلة بالدولة.

ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم في القتال على مدى أكثر من أربعة عقود.

ومن المقرر أن تلقي أسر أفراد من القوات الأمنية ومدنيين قتلوا في الصراع كلمات أمام اللجنة البرلمانية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشكك البعض في جهود السلام.

تصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية. وحث زعيمها المسجون عبد الله أوجلان على إنهاء التمرد، وأحرق بعض المسلحين أسلحتهم الشهر الماضي في مراسم بشمال العراق، حيث يتمركزون الآن، في خطوة أولى رمزية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

